Najveće češke zvijezde igraju u inozemstvu poput Součeka u West Hamu, a u repki imaju 13 igrača iz domaće lige, kaže nam Renato
Hrvat koji igra u Jablonecu za 24sata: 'Vatrenima' neće biti lako kao ljetos u Osijeku
Deseci hrvatskih nogometaša nastupali su u elitnom rangu češkog nogometa, ali najveći trag ostavio je Andrej Kerić (39). Vinkovčanin je, igrajući za tri kluba, u ukupno 135 nastupa postigao 36 golova. U sezoni 2008./2009. bio je najbolji strijelac češke lige s 15 pogodaka za Slovan Liberec, stigao je i na korak do reprezentacije, a u to ga je vrijeme pratio i madridski Atletico.
