Hrvat koji igra u Jablonecu za 24sata: 'Vatrenima' neće biti lako kao ljetos u Osijeku

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Facebook/Letizia Marsili

Najveće češke zvijezde igraju u inozemstvu poput Součeka u West Hamu, a u repki imaju 13 igrača iz domaće lige, kaže nam Renato

Deseci hrvatskih nogometaša nastupali su u elitnom rangu češkog nogometa, ali najveći trag ostavio je Andrej Kerić (39). Vinkovčanin je, igrajući za tri kluba, u ukupno 135 nastupa postigao 36 golova. U sezoni 2008./2009. bio je najbolji strijelac češke lige s 15 pogodaka za Slovan Liberec, stigao je i na korak do reprezentacije, a u to ga je vrijeme pratio i madridski Atletico.

