Hrvat koji je radio s Neymarom napravio tenisice posvećene velikom Draženu: On je moj idol

Brend P3TRO Legend nadahnut je Draženom Petrovićem. Osmislio ga je Mario Čuić, koji stoji iza brenda Shoetique, prvog hrvatskog brenda luksuzne obuće i odjeće. Za suradnika i partnera odabrao je Denisa Dekovića, dizajnera sportske obuće rođenog u Poreču, koji - osim što je radio za najveće svjetske brendove i s najvećim sportskim zvijezdama - kao i Čuić dijeli istu strast prema Draženu Petroviću i njegovim postignućima.

Foto: Velimir Crljić/24sata

Brend trenutno donosi tenisice koje su u prodaji od 31. kolovoza 2026., a mogu se nabaviti u Shoetique trgovinama i putem online shopa petrolegend.com. Uz tenisice, P3TRO donosi i nekoliko vrhunski izrađenih majica s motivima Dražena Petrovića, crne i bijele, kratkih i dugih rukava. Namjera osnivača je tijekom vremena proširiti kolekciju.

Denis Deković jedan je od najuspješnijih svjetskih dizajnera 21. stoljeća, posebno kad je riječ o tenisicama, koji je radio za Nike, Adidas, Filu, Lotto i Pradu, ali i mnoge druge brendove. S njime smo odradili ugodan razgovor kroz koji smo saznali njegov životni put, karijeru i ljubav prema sportskom dizajnu.

Kako ste došli na ideju kreacije kolekcije baš za Dražena?

- Ideju je započeo Mario (op. a. vlasnik trgovine) jer njemu i meni je Dražen bio sportski heroj. On je htio svoj brend napraviti i posvetiti ga Draženu. Poslao mi je poruku na Instagram i pitao me jesam li zainteresiran. Trebam napomenuti kako se mi nismo poznavali. Čim sam vidio da je riječ o Draženu, pomislio sam si 'zašto ne'? Tako smo započeli komunikaciju i projekt do realizacije je trajao više od dvije godine.

Trenutačno radi na velikom projektu za poznati modni brend koji ulazi u svijet sporta (zbog ugovorne obveze ne smije se navoditi ime brenda).

- Ime ne smijem otkriti. To je brend koji ima već povijest sa sportom. Nije fokusiran na sportski performans i nije isključivo za sportaše. Od sad nadalje će biti takav. Nove proizvode tog brenda koristit će sportaši na natjecanjima. Bit će to novo razdoblje za taj svjetski brend.

Foto: Velimir Crljić/24sata

Surađuje kao savjetnik sa švicarskim proizvođačem luksuznih satova 'Silent luxury' koji godišnje proizvede 50-60 primjeraka, s tim da je početna cijena svakoga 700.000 eura.

- Ja sam kreativni savjetnik za taj brend. Bavim se imidžom brenda i spajam ih s raznim ambasadorima s kojima se mogu raditi kolaboracije. Jako je to zanimljiv projekt. Brend je švicarski, ali vlasnik je iz Emirata. Ta dva svijeta su tako suprotna, ali spojili su se u tom brendu i to je stvarno izvrsno. Cijene su takve jer je mehanizam unutar sata vrlo kompliciran. Time se bavi mali tim u Švicarskoj. U svijetu satova, što je kompliciraniji, to više i vrijedi. Stvarno je čudo od sata.

Trenutačno surađuje i s Pirellijem za koji dizajnira kape za pobjednike na utrkama Formule 1. Oni koji će završiti na prve tri pozicije dobit će kapu inspiriranu talijanskom nogometnom reprezentacijom koja je prije 20 godina osvojila Svjetsko prvenstvo.

- Kape za Monzu su inspirirane s trijumfom talijanske nogometne reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2006. godine. Na taj način će se proslaviti 20. godišnjica od tog SP-a. Boja, natpisi i naljepnice, sve će to na kapi biti inspirirano njihovim dresovima.

Draženove tenisice smišljene su pomno i gotovo svaki detalj na njima imaju priču.

- Dizajn koji radiš za sportski performans je glavno da ima funkciju. Kad radiš tenisice za svaki dan poput ovih, važan je komfor i estetika. Estetika nije samo izgled nego i priča. Bitno je upitati se zbog čega ovako izgleda. Slagali smo tu priču tako da smo krenuli od njegovih početaka. Šibenka je imala narančasti dres kad je igrao za njih, a džon je upravo u toj boji. Znamo da je Šibenik grad na moru, što nas asocira na valove koje taj džon ima kao uzorak. Unutar tenisice uložak je plave boje što asocira na Cibonu. Džon sa strane je u boji dalmatinskog kamena od kojeg se gradila šibenska katedrala, to je ta boja. Na gornjem dijelu sa strane su četiri vrha koji asociraju na Velebit. Svaki vrh prezentira jednog člana Draženove obitelji; Aco, mama, tata i on. Na jeziku ima 112 rupica; jezik mora biti komotan i imati rupice kako se noga ne bi znojila. Broj rupica je oda njegovoj utakmici protiv Olimpije u kojoj je postigao 112 rekordnih poena.

Foto: Velimir Crljić/24sata

Najvažniji dio za njega bio je Draženov potpis, a prisjetio se i jedne anegdote iz mladosti s njime.

- Meni je potpis jako važan. Upoznao sam Dražena i samo jednom se s njime susreo. Bio sam mali; imao sam devet godina, a on 18. Oni su igrali utakmicu u Poreču, on je izišao i sjeo na klupu, a ja sam iz publike došao do njega pitati ga za autogram. Meni je to sjećanje na njega vrlo dragocjeno. Imam tako dobro sjećanje u glavi o tom trenutku i opsesiju s time gdje je taj papirić s potpisom jer ga i dan-danas ne mogu pronaći.

Foto: Velimir Crljić/24sata

- Ta utakmica se igrala u Poreču, a on je bio ili s reprezentacijom na pripremama ili s Cibonom. Došao sam do njega i rekao sam mu "Barba, mi date potpis?" Kad sam to rekao, svi na klupi su se nasmijali, a ja nisam shvatio tad zašto su se smijali. Sad kad o tome razmislim pa on je imao 18 godina, a ja sam njega zvao 'barba'.

Prije cijelog projekta tražio je odobrenje od Draženove majke Biserke.

- Ona je bila dio tog projekta, vidjela je crteže, proizvode, prototipe. Bila je svime oduševljena i odobrila sve, dala nam je i savjete što nam je uvelike pomoglo.

Koji je vama model tenisica najdraži, a koja majica?

- Imamo trenutačno jedan model; crno-bijela kombinacija, koja mi se jako sviđa i koja se može kupiti samo na internetu. Limitiran je broj tenisica na 112. Teško je baš izdvojiti boju, sviđa mi se svaka boja i volim detalje koji pričaju Draženovu priču. Majice su kvalitetne i vrlo lijepe, najljepša mi je bijela s njegovom crnom slikom na leđima.

Foto: Velimir Crljić/24sata

Kroz karijeru ste surađivali s puno sportaša, a s kojim vam je bilo najbolje?

- Ima mnogo sjećanja posebnih. Počeo sam s Neymarom raditi kad je imao 17 godina, dok je bio klinac. Sjećam se kad sam upoznao Zlatana Ibrahimovića. Prije nego što sam ušao u svlačionicu s njim svi su me upozorili da je jako gadan tip. Ušao sam, pozdravio ga na našem jeziku, a on se iznenadio i to mu je bio najbolji sastanak koji je on imao s Nikeom. Ima puno tih sjećanja i anegdota.

Surađivao je i s kapetanom Hrvatske Lukom Modrićem.

- Luka je legenda, kao čovjek je tako jednostavna osoba, a kao igrač genijalac.

Hoćete li možda s njim imati neku kolaboraciju poput ove s Draženovim likom?

- Nismo još razmišljali o tome i to je teško reći. Oko njega se može raditi puno toga. On je stvorio priču koja je dugačka i puna uspjeha, ma on je fantastičan. Mnogo toga se može napraviti, ali nam trenutačno to nije na umu. Luka je prijatelj i mi kad se družimo ni ne razgovaramo toliko o nogometu.

Foto: Velimir Crljić/24sata

Imate li kakvih suradnji u najavi, nove projekte?

- Radim trenutačno na četiri projekta i uvijek dođe novi projekt. Najvažnije je izabrati na kojem projektu raditi, a ne prihvatiti sve što dođe. Imam istu glad kao i kad sam počeo s time. Ja kad to radim, kažem da to nije posao jer radim to iz ljubavi. Nadam se da će tako biti do zadnjeg dana.

Kao dječak ste počeli crtati tenisice u bilježnice, tko vam je tad bio inspiracija?

- Nisam imao baš otkud crpiti inspiraciju tada jer nije bilo interneta i nisam imao informacije. Želio sam postati dizajner, kao malo dijete sam crtao, a s 14 godina je sve krenulo u sportskom smjeru. Nakon košarkaškog treninga u svlačionici jedan od mojih suigrača, koji je danas arhitekt, pokazao mi je crtež tenisice koji je on nacrtao. Obožavao sam crtati i volim tenisice, ali nisam znao da netko crta tenisice tad. I onda sam sebi rekao da ću crtati tenisice i to je postala moja opsesija. Svaki školski sat sam crtao tenisice, zanemarivao sam što se radilo na satu. To je bio jedan od tih trenutaka koji ti promijene život. To se samo dogodilo i odjednom mi promijenilo život.

Nakon srednje ste odmah otišli u Italiju raditi za Lotto?

- Da, imao sam osiguran posao još od trećeg razreda srednje. Tadašnji vlasnik Lotta me upoznao, pokazao sam mu što radim i ne znam zašto sam mu se svidio. Ne vjerujem da je zbog crteža nego zbog strasti za tenisicama. Ponudio mi je posao i rekao da završim srednju školu i dođem raditi kod njega. Možete misliti što je to za mene značilo da u trećem razredu srednje imam osiguran posao. Nisam trebao brinuti za faks.

Foto: Velimir Crljić/24sata

Nakon Lotta je uslijedila Fila?

- U Lottu sam bio oko četiri godine i ondje sam naučio mnogo i otišao u Filu. Fila je bila skroz druga liga, Lotto je recimo Europa, malo u Aziji bio prisutan i relativno manja firma koja je radila tenis i manje sportove. Fila je bila sinonim za SAD i košarku; Grant Hill i Trent Tucker - to su bile legende nekad. Svi su ondje u firmi govorili engleski i to je bio stvarno viša razina. Ondje sam se zadržao tri godine pa imao stanku, odnosno stvorio sam vlastiti dizajnerski studio. Time sam se bavio tri godine i nakon toga me je Nike kontaktirao i malo sam se zasitio svog studija, a san mi je bio raditi za Nike.

Radili ste razne linije poznatih kopački koje se i danas nose.

- Kopačke su vrlo zahtjevan proizvod za dizajniranje. Igrači igraju na mekanom, pa tvrdom terenu. Netko voli uske, a netko široki kalup, netko kožu, a netko sintetiku. Vrlo je kompleksan proces izrade. Naša ambicija je tad bila pokrenuti revoluciju. Smatrao sam da ne mogu napraviti samo još jednu kopačku i krenuli smo skroz ispočetka. Iskoristili smo naš odnos s reprezentacijom Brazila i s njihovim igračima da dođemo do novih ideja.

Foto: Velimir Crljić/24sata

Prvi ste osmislili kopačke bez vezica?

- To je bilo još dok sam radio za Lotto. Bilo je to za SP 2006. godine. Znam da ih je nosio Cafu, pa Luca Toni iz Italije i to je bila prva kopačka bez vezica na svijetu. Tako nešto odraditi u firmi kao što je Lotto, to je bilo nevjerojatno.

Nakon Nikea odlučili ste otići u Adidas? To je u nogometnom žargonu kao da ste otišli iz Barcelone u Real Madrid.

- Nakon devet godina u Nikeu prešao sam Adidas. Bio je to čudan i kontroverzan prijelaz, ali nisam samo ja napravio takav transfer nego i moja dva prijatelja. To su bile velike svađe tad i čudno mi je bilo to što sam se kroz devet godina u Nikeu trudio svrgnuti Adidas s broja jedan. I onda sam završio tamo i isprva mi je sve bilo pomalo čudno. Kao kreativna osoba, gledam uvijek koji je problem i kako ga riješiti. Sjećam se i jedne anegdote u Adidasu kad sam tek stigao ondje. Ljudi su bili fascinirani s novim dizajnom i ponosno mi ga pokazali, a sve je to bilo isto kao što sam prije radio s kolegama u Nikeu. Sad je Adidas mnogo bolji i konkurentniji s Nikeom.

Foto: Velimir Crljić/24sata

Gdje vam je bilo bolje?

- Teško mi je to reći. U Nikeu je kultura dizajna na toliko visokoj razini, kao nigdje drugdje. Ne vjerujem ni da je u Appleu tako. Adidas je tehnički jak, a u Lottu sam naučio puno bazičnih stvari. I danas imam prijatelje s kojima se viđam iz svih tih tvrtki i u dobrim sam odnosima s njima i to mi je najvažnije od svega.