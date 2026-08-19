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Hrvat pričao Poljacima o Livaji: 'Kad ga trener stavi na klupu, radi od sebe najveću žrtvu'

Piše Ivan Tomašković,
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Hrvat pričao Poljacima o Livaji: 'Kad ga trener stavi na klupu, radi od sebe najveću žrtvu'
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
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Nogometaši Hajduka u četvrtak protiv poljskog Rakowa igraju prvu utakmicu 4. pretkola Konferencijske lige

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Nogometaši Hajduka u četvrtak igraju prvu utakmicu 4. pretkola Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa. Poljski mediji zainteresirali su se za splitski klub . S portala TVP Sport kontaktirali su Ivicu Vrdoljaka, bvšeg Dinamovog veznjaka koji je preselio u Poljsku 2010. godine, u redove Legije iz Varšave gdje je postao prava klupska ikona s gotovo 200 nastupa.

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- Hajduk na prvenstvo čeka od 2005., a na Europu od 2011. i ovaj dvomeč s Rakówom se tretira kao jedinstvena prilika za razbiti tu sušu. Specifičan klub koji ne trpi kritiku, želi biti tretiran kao i Dinamo, ali više od 20 godina ne može do naslova. Za usporedbu, Rijeka je uspjela dvaput - ističe Vrdoljak koji se dotaknuo i Marka Livaje. 

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Kad je došao prije pet godina, bio je najbolji igrač hrvatske lige, sad je u Top 3. S njim Hajduk ostvaruje iste rezultate kao i ranije. Nema titule, u Europi ispadaju u kvalifikacijama. U 21 nastupu u Europi u tim godinama zabio je samo jedan gol, malo za vođu ekipe. Fali mu brzine i kondicije, ali i dalje je opasan kad Hajduk igra na suparničkoj polovici. Ako ga trener posjedne na klupu, što se događa sve češće, onda od sebe radi najveću žrtvu u klubu - drži Vrdoljak.

Također, Poljacima je ispričao kako vidi Hajduk pod trenerom Gonzalom Garcijom. 

- Strpljivo grade napade, uvijek imaju visok pritisak po izgubljenoj lopti. Igraju moderni ‘španjolski nogomet’. Jači su prema naprijed nego defenzivno, u gostima su lošiji nego doma. Volio bih da prođu oni, a ne Raków - zaključio je Vrdoljak.

Foto: HNK Hajduk

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