Hrvat ruši rekorde i ponovno je među 'vatrenima'. Je li on rješenje za Dalićeve probleme?

Petar Musa (27) je posljednje dvije godine jedan od najboljih hrvatskih golgetera, ali uvijek bi ga nekako zaobišao poziv izbornika Zlatka Dalića. Nedavno nam je u velikom intervjuu otkrio da mu je san nastupiti na Svjetskom prvenstvu i da vjeruje da će opet odjenuti dres na kvadratiće, a nešto više od mjesec dana kasnije želja će mu se ispuniti.

Ante Budimir će zbog ozljede propustiti utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore u kvalifikacijama za Mundijal, a Zlatko Dalić je odlučio aktivirati pretpoziv Petru Musi koji se tako vraća među 'vatrene' nakon dvije godine. Debitirao je za Hrvatsku u ožujku 2023. godine protiv Walesa, ostao je bez učinka u šest utakmica i nije ispunio očekivanja, ali nitko nije očekivao, pa ni on sam, da će morati proći dvije godine do novog poziva. No, šutio je i radio, nastavio trpati mreže i zasluženo dočekao poziv.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Musa je eksplodirao u Dallasu koji ga je doveo početkom 2024. godine za devet milijuna eura, što je najveći transfer u povijesti kluba. Zabio je 36 golova u 67 utakmica, čime je oborio rekord Jesusa Ferreire (30) kao igrač s najviše golova za Dallas u dvije sezone, a takav učinak svrstao ga je i na sedmo mjesto ljestvice najboljih strijelaca u povijesti američkog kluba. Ako nastavi ovim tempom zabijati, sljedeće sezone mogao bi se probiti i na drugo mjesto, a na vrhu je legenda Dallasa Jason Kreis koji je za klub igrao od 1996. do 2004. godine, zabio je 99 golova u 277 utakmica.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

- Moramo popraviti tranziciju, prespori smo, moramo biti okomitiji i moramo naći još igrača u napadu koji će imati raznovrsnost. Gledamo napadače, nitko nije otpisan, vidjet ćemo... Trebaju igrači imati kontinuitet da ih pozovem, ne mogu ih zvati nakon dvije utakmice - rekao je nedavno hrvatski izbornik.

Bivši igrač Benfice mogao bi biti rješenje za Dalićeve golgeterske probleme. Izbornik vapi za rasnim strijelcem, što nam kronično fali posljednjih godina. Ni Ante Budimir, Igor Matanović, a ni Franjo Ivanović, nisu pokazali da su spremni za tu ulogu u reprezentaciji.

Bursa: Turska i Hrvatska sastale se u 2. kolu kvalifikacija za EURO 2024 | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Musa je u kalendarskoj godini zabio 19 golova za Dallas, koji je ispao u doigravanju MLS lige, drugi je najbolji hrvatski strijelac, iza čudesnog Franka Kovačevića, koji je zabio 28 golova, no dobio je tek pretpoziv pa će izbornik protiv Farskih Otoka i Crne Gore testirati Musu i provjeriti je li on “ta” devetka s kojom ćemo pokušati obraniti medalju na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine.