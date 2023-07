Hrvat se pokušava probiti u NBA: Nije briljirao u Ljetnoj ligi

Hrvatski centar Karlo Matković u svom je drugom nastupu na NBA Ljetnoj ligi u Las Vegasu u dresu New Orleans Pelicansa postigao tek dva poena, oba iz slobodnih bacanja, a u igri je proveo 18:55 minuta u 94-86 pobjedi protiv Golden State Warriorsa.

Matković je promašio svih pet šuteva iz igre, četiri za dva i jedan za tricu, no pogodio je oba slobodna bacanja te sakupio po tri skoka i blokade uz pet osobnih pogrešaka. No, nije ga to izbacilo iz igre jer u Ljetnoj ligi nema ograničenja što se tiče prekršaja. Hrvatski košarkaš nije bio ni na razini prije tri dana kada su Pelicansi izgubili 102-88 od Minnesotte.

Zabio je šest koševa uz pet skokova za 20 minuta igre. Zbog Ljetne lige propustit će utakmice pretkvalifikacija za EuroBasket, no mogao bi izborniku Josipu Sesaru biti na raspolaganju u kolovozu kada Hrvatsku čekaju pretkvalifikacije za Olimpijske igre.

Došao je na Ljetnu ligu kako bi se pokušao nametnuti za ulazak u prvu momčad za novu sezonu NBA lige, no pitanje je li ovo što je pokazao bilo dovoljno za nastup u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Kako god, čeka ga novo dokazivanje, Pelicanse čekaju još dvije utakmice, protiv Sunsa i Hornetsa. Podsjetimo, prošle godine ga je New Orleans izabrao kao 52. picka na NBA Draftu.

Najbolji kod Pelicansa bio je Dereon Seabron sa 25 ubačaja, dok je Lester Quinnones ubacio 26 poena za Warriorse.

Prvi izbor ovogodišnjeg drafta, 224 centimetra visoki francuski centar Victor Wembanyama u svom je drugom nastupu u Las Vegasu pokazao mnogo bolje lice no u prvom. U 80-85 porazu San Antonio Spursa Wembanyama je postigao 27 koševa uz 12 skokova. Podsjetimo, prije dva dana je u svom debiju visoki Francuz postigao devet pogodaka uz slab šut 2-13 te imao osam skokova.

Blazerse je do pobjede vodio Michael Devoe sa 29 koševa.