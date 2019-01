'Hrvate čeka 10 sjajnih godina, možemo do velikih rezultata...'

Drago mi je da sam uspio ponoviti Madonnu. Trebamo biti ponosni na ekipu koja može jako puno kao što smo i najavljivali, rekao je nakon sljemenske slalomske utrke Istok Rodeš koji je u subotu bio najbolji Hrvat.

Marcel Hirscher je osvojio svoj peti naslov na Sljemenu, Rodeš je završio na sedmom mjestu i tako izjednačio rezultat karijere kojeg je ostvario krajem prosinca u talijanskoj Madonni di Campiglio.

- Imamo potencijala za velike stvari. U sljedećih deset godina imamo se čemu nadati u našem skijanju. Vožnja je bila okej, nije to bilo idealno. Bilo je malo i pritiska, tri godine nismo imali predstavnika u drugoj vožnji. Može i bolje, ali trebamo biti zadovoljni i nastaviti u dobrom smjeru - rekao je Rodeš pa dodao:



- Bio je slabiji tempo pa je bilo i lakše, ne razmišljam previše, pokušavam se prilagoditi i voziti pun gas. Treba pohvaliti sve koje su radili i zahvaliti im se na svemu.

'Moram šutjeti i raditi dalje...'

Matej Vidović je prvi od naših skijaša krenuo u drugoj vožnji. Na kraju je završio kao 15. najbolji i za tri je mjesta nadmašio svoj najbolji rezultat.

- Možda nisam bio zadovoljan kad sam vidio vrijeme u cilju, u prvom dijelu otišlo je jako puno vremena. Treba napraviti analizu, ali ipak je to vrhunski rezultat. Napomenuo sam da će mi uspjeh biti druga vožnja pa moram biti zadovoljan i s ovim. Dobro sam se osjećao na stazi, par malih greškica kojih će uvijek biti, a moje vrijeme nije bilo u skladu s osjećajem. To je moj najbolji rezultat do sad, moram samo šutjeti i raditi dalje - rekao je Matej nakon utrke.

I Elias Kolega je ostvario svoj najbolji rezultat. Završio je 20. i tako kompletirao sjajnu subotu hrvatskih skijaša - trojica su među 20 najboljih svjetskih slalomaša!

- Malo sam vozio opreznije. Bilo je neplanirano, rekao sam sam sebi da ću probati dati gas, ali očito to podsvjesno nisam napravio kako sam si zamislio. Ipak, ovo je moj najbolji rezultat i neću se žaliti, zadovoljan sam današnjim danom - rekao je Elias.