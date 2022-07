Hrvati razočarani: Izvukli smo Iran iz velike krize, a sada ne znamo kakva nam je sudbina

Nogomet piše čudne priče, jedna takva posljednjih se dana odvija u Iranu. Dragan Skočić sa svojim stručnim stožerom na klupi Irana posljednjih godina radi nevjerojatan posao, hrvatski strateg bez ikakvih je problema odveo reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo u Katar.

Dapače, Iran se na dojmljiv način, kao najbolja reprezentacija Azije, plasirao na ovogodišnji "mundijal". Sve je izgledalo sjajno, navijači su presretni i puni optimizma uoči još jednog velikog turnira, a onda su krenuli problemi. I status Dragana Skočića je pod upitnikom.

Iranski mediji na sve su strane počeli "bušiti" hrvatskog stručnjaka koji je u Istanbulu saznao kako mu se neočekivano sprema - "cipela". Dragan Skočić sa svojim je stožerom (Marijo Tot, Krunoslav Rendulić, Mladen Žganjer) u Zagrebu pratio nastup Sadegha Moharramija u Superkupu protiv Hajduka, a onda su se Rendulić i Tot trebali "raštrkati" svijetom kako bi pratili reprezentativne kandidate za rujanske akcije Irana.

- Situacija i vijesti koje dopiru do nas slušajući i čitajući iranske medije, Dragana i mene je zatekla na radnom zadatku praćenja kandidata za predstojeći rujanski kamp reprezentacije. Naš boravak na Superkupu u Zagrebu i potom odlazak u Istanbul pretvorio se u šok i nevjericu. S obzirom na neslužbenost tih vijesti, teško je vjerovati da se netko odlučio na ovakav radikalan korak,ali signali koji dolaze do nas upućuju na to - priča nam Marijo Tot, pomoćni trener Irana, pa dodaje:

- Ako se te vijesti točne, a svi navodi su da jesu, naravno da ćemo biti vrlo razočarani. Prije svega zbog enormnog truda i promišljanja kako uzdrmani brod dovesti u mirnu luku. Ali, ne samo to. Iza nas su nikad zabilježeni rezultati, oboreni svi povijesni rekordi. Također, drastično poboljšan rejting reprezentacije u svijetu, FIFA ranking koji nas svrstava sada u sam vrh te neupitni primat u Aziji u kojoj se nalazi niz dobrih reprezentacija.

Piše se kako bi novi izbornik mogao biti Branko Ivanković, jeste li se čuli s njim?

- Naravno da se u takvoj situaciji spominju razna imena, pa tako i njegovo. Zašto bismo kontaktirali nekoga tko već radi u drugoj zemlji, a mi smo fokusirani na planove i programe koji slijede i koji su punom zamahu. Mi ne govorimo o situaciji u kojoj je iransku reprezentaciju potrebno spašavati od neke krize. Da, kriza je postojala, ali samo na početku kvalifikacija, a onda je Dragan Skočić skupa sa svojim timom, mojom malenkosti, Vahidom Hashemianom, Karimom Bagherijem i Mladenom Žganjerom napravio čudo. Samim tim je ovaj naš možebitni otkaz još čudniji.

Hrvatskoj ekspediciji u Iranu javljaju se brojni navijači...

- Ma desetine tisuća poruka dolaze iz sata u sat, sve su to poruke podrške, ali iz iskustva znam da podrška javnosti i odlični rezultati nisu razlog zbog koje ćete nužno ostati na poslu - završio je Marijo Tot.

Zanimljivo, Iran je pod vodstvom Dragana Skočića doslovno - briljirao. Hrvatski izbornik je u 18 dvoboja na klupi Irana upisao 15 pobjeda, uz jedan remi i dva poraza, sve uz fantastičnu gol-razliku 40-8. U prvih 15 utakmica Skočić je s Iranom upisao 14 pobjeda i remi, a dva poraza su upisana u rezultatski nevažnim utakmicama protiv Južne Koreje (u kvalifikacijama za Katar, kad je Iran već osigurao SP) i Alžira (prijateljska utakmica), kad su priliku dobile neke nove mlade snage. No, eto, Irancima ni to nije bilo dovoljno...

Hrvatska ekspedicija bilježila je sjajne rezultate, oborila niz povijesnih rekorda, poboljšala rejting reprezentacije u svijetu te vrlo brzo postala jedna od najvećih sila azijskog nogometa. Navijači su danas u šoku, Draganu Skočiću i cijelom stožeru su zatrpani mobiteli porukama podrške, a iranski mediji su se već okrenuli novom čovjeku - Branku Ivankoviću.

Iran je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru otvorio porazima od Bahreina i Iraka u vrijeme Marca Wilmotsa, a onda je na klupu stigao Dragan Skočić i kreirao čudo. Iranci su igrali sjajno, dominirali u svim utakmicama, a u Kataru ih očekuju ogledi protiv SAD-a, Engleske i Walesa. No veliko je pitanje tko će tad voditi Irance. Dragan Skočić ili netko drugi...

Najčitaniji članci