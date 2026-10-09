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NA CIPRU

Hrvati su dominirali na SP-u u ronjenju na dah! Osvojili su impresivnih sedam medalja

Piše HINA,
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Hrvati su dominirali na SP-u u ronjenju na dah! Osvojili su impresivnih sedam medalja
Foto: Andrea Zuccari
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Hrvatski ronioci su razbili konkurenciju u Limassolu: Petar Klovar uzeo je pet medalja, a reprezentacija se kući vraća sa sedam odličja i potvrdom svjetske dominacije

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Hrvatska reprezentacija najboljih ronilaca na dah sudjelovala je na Svjetskom prvenstvu u Limassolu otkud se vratila sa sedam medalja, od kojih je čak pet osvojio Petar Klovar. 

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo organizacije World Apnea - AIDA International još je jednom potvrdilo hrvatsku dominaciju. Reprezentacija se s Cipra vraća sa čak sedam medalja, a najuspješniji hrvatski pojedinac ponovno je bio Petar Klovar, koji je osvojio čak pet medalja; dva zlata i tri srebra.

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Klovar je prvi naslov svjetskog prvaka osvojio u disciplini CNF, fizički i tehnički jednoj od najzahtjevnijih disciplina ronjenja na dah. Bez pomoći peraja i bez povlačenja po konopu zaronio je do 96 metara i sigurno se vratio na površinu. Iza njega ostao je njegov najveći konkurent Aleksej Molčanov s 93 metra. Drugo zlato stiglo je u disciplini FIM - Free Immersion - u kojoj je Klovar zaronio do impresivnih 132 metra. Molchanov je ponovno završio iza hrvatskog reprezentativca, ovoga puta sa 128 metara.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Klovar je tako još jednom potvrdio svoju dominaciju u disciplini u kojoj drži i svjetski rekord od 137 metara. U disciplini CWTB - konstantni uteg s dvije peraje - Klovar je sa 120 metara osvojio srebrnu medalju, dok je u posljednjoj disciplini prvenstva, CWT - konstantnom utegu s perajama - ponovno osvojio srebro, ovoga puta zaronom na 125 metara. Time je osvojio medalju u svakoj pojedinačnoj dubinskoj disciplini prvenstva, a odlični rezultati kroz cijelo natjecanje donijeli su mu i treću srebrnu medalju, u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva.

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Sjajan nastup imala je i Sanda Delija, koja je ponovno pokazala iznimnu konstantnost i pripadnost samom vrhu ženskog svjetskog freedivinga. U disciplini CNF Delija je zaronom na 75 metara osvojila srebrnu medalju, a odlični nastupi kroz cijelo prvenstvo donijeli su joj i srebro u ukupnom poretku. Prvenstvo je završila s 338 bodova, iza Mađarice Zsófije Törőcsik, dok je brončana u ukupnom poretku bila Slovenka Mojca Haberman. Zanimljivo je da je Delija imala i dva četvrta mjesta, gdje joj je u jednoj disciplini medalja promakla za tek 20 centimetara. Sve tri ukupno najbolje djevojke članice su riječkog kluba Ocean, što je još jedno priznanje dugogodišnjem radu Riječana.

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Ukupni poredak posebno je vrijedan jer se gradi kroz rezultate u različitim dubinskim disciplinama i nagrađuje ono što je na višednevnom Svjetskom prvenstvu možda i najteže postići – svestranost, konstantnost i sposobnost ponavljanja vrhunskih izvedbi iz dana u dan. Hrvatska je tako prvenstvo zaključila s ukupno sedam medalja: dva zlata i pet srebra, potvrdivši još jednom status najuspješnije reprezentacije Svjetskog prvenstva. Uz osvajače medalja, hrvatske boje branili su Vitomir Maričić, Toma Čelar i Budimir Šobat.

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