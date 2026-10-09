Hrvati su dominirali na SP-u u ronjenju na dah! Osvojili su impresivnih sedam medalja

Hrvatska reprezentacija najboljih ronilaca na dah sudjelovala je na Svjetskom prvenstvu u Limassolu otkud se vratila sa sedam medalja, od kojih je čak pet osvojio Petar Klovar.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo organizacije World Apnea - AIDA International još je jednom potvrdilo hrvatsku dominaciju. Reprezentacija se s Cipra vraća sa čak sedam medalja, a najuspješniji hrvatski pojedinac ponovno je bio Petar Klovar, koji je osvojio čak pet medalja; dva zlata i tri srebra.

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Klovar je prvi naslov svjetskog prvaka osvojio u disciplini CNF, fizički i tehnički jednoj od najzahtjevnijih disciplina ronjenja na dah. Bez pomoći peraja i bez povlačenja po konopu zaronio je do 96 metara i sigurno se vratio na površinu. Iza njega ostao je njegov najveći konkurent Aleksej Molčanov s 93 metra. Drugo zlato stiglo je u disciplini FIM - Free Immersion - u kojoj je Klovar zaronio do impresivnih 132 metra. Molchanov je ponovno završio iza hrvatskog reprezentativca, ovoga puta sa 128 metara.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Klovar je tako još jednom potvrdio svoju dominaciju u disciplini u kojoj drži i svjetski rekord od 137 metara. U disciplini CWTB - konstantni uteg s dvije peraje - Klovar je sa 120 metara osvojio srebrnu medalju, dok je u posljednjoj disciplini prvenstva, CWT - konstantnom utegu s perajama - ponovno osvojio srebro, ovoga puta zaronom na 125 metara. Time je osvojio medalju u svakoj pojedinačnoj dubinskoj disciplini prvenstva, a odlični rezultati kroz cijelo natjecanje donijeli su mu i treću srebrnu medalju, u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva.

Sjajan nastup imala je i Sanda Delija, koja je ponovno pokazala iznimnu konstantnost i pripadnost samom vrhu ženskog svjetskog freedivinga. U disciplini CNF Delija je zaronom na 75 metara osvojila srebrnu medalju, a odlični nastupi kroz cijelo prvenstvo donijeli su joj i srebro u ukupnom poretku. Prvenstvo je završila s 338 bodova, iza Mađarice Zsófije Törőcsik, dok je brončana u ukupnom poretku bila Slovenka Mojca Haberman. Zanimljivo je da je Delija imala i dva četvrta mjesta, gdje joj je u jednoj disciplini medalja promakla za tek 20 centimetara. Sve tri ukupno najbolje djevojke članice su riječkog kluba Ocean, što je još jedno priznanje dugogodišnjem radu Riječana.

Ukupni poredak posebno je vrijedan jer se gradi kroz rezultate u različitim dubinskim disciplinama i nagrađuje ono što je na višednevnom Svjetskom prvenstvu možda i najteže postići – svestranost, konstantnost i sposobnost ponavljanja vrhunskih izvedbi iz dana u dan. Hrvatska je tako prvenstvo zaključila s ukupno sedam medalja: dva zlata i pet srebra, potvrdivši još jednom status najuspješnije reprezentacije Svjetskog prvenstva. Uz osvajače medalja, hrvatske boje branili su Vitomir Maričić, Toma Čelar i Budimir Šobat.