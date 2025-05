Hrvati zaluđeni sportom koji je osvojio Europu, putuju na EP: Očekujemo da će biti olimpijski

Padel postaje sve popularniji sport, a stilom igre sličan je tenisu i skvošu te se igra samo u parovima. Dimenzije terena su 10x20 metara, a teren je ograđen zidovima. Igračima je dozvoljeno odbijati lopticu od zidova. Sustav bodovanja u padelu isti je kao u tenisu. Za osvajanje seta potrebno je osvojiti 6 gemova, a pobjednik je ekipa koja prva osvoji dva seta. Baš kao i u tenisu, ako u setovima bude neriješeno onda se igra tie-break. Ne postoji vremensko ograničenje za trajanje meča.

Igrači mogu servirati dva puta, a prilikom udarca, loptica se udara najviše u razini struka, a da gem počne, loptica treba ući dijagonalno u polje suparničke ekipe. Prije udarca u zid loptica može odskočiti i udariti samo jednom kao u tenisu. Kada se loptica odbije van terena, protivnička ekipa može istrčati van terena i vratiti lopticu u igru.

Foto: Filip Popović

Koliko je taj sport u zamahu dokazuje činjenica da se od 7. do 13. srpnja održava Europsko prvenstvo u Madridu. Na natjecanju će nastupiti hrvatski predstavnici muške i ženske padel reprezentacije. Tim povodom razgovarali smo s predsjednikom Hrvatskog padel saveza Tomislavom Margetom i aktualnim viceprvakom Hrvatske Rokom Glasnovićem (27).

Razvoj padela u Hrvatskoj je u punom zamahu te se iz godine u godinu sve više ulaže u razvoj tog sporta kroz razne aktivnosti, kao i u obrazovanje sudaca.

- Trudimo se svake godine ulagati više nego što je to bilo prethodne godine i dodati neku aktivnost ili događaj više u odnosu na prethodnu godinu. Prošle godine započeli smo suradnju sa profesionalnom padel akademijom, Diagonal Padel Pro Academy, jednom od top 5 akademija u svijetu kada je u pitanju profesionalan padel - kaže predsjednik saveza Tomislav Margeta.

- Sve više klubova daje priliku članovima da se razvijaju i žele podizati kvalitetu i vrijednost svog kluba na način da organiziraju razne aktivnosti poput turnira za različite kategorije (muške, ženske, veteranske), klupske lige, dovode trenere iz inozemstva i pružaju priliku svojim članovima da treniraju i uče od iskusnijih trenera, neki čak dovode i neke strane igrače koji igraju ili treniraju s našima, SK Stars iz Samobora čak sudjeluje u Europskoj padel ligi.

Kao glavni razlog popularizacije padela navodi sve veći medijski interes za taj sport, a u planu je pokretanje vlastite emisije "Padel zona" koja bi približila padel ljudima. Drugi razlog popularnosti padela je socijalni aspekt sporta jer se, kako Margeta ističe, ljudi nakon odigranog meča ostanu družiti.

- Prije nekoliko godina malo je ljudi znalo što je to padel. Danas i dalje veliki broj ljudi ne zna što je to padel, ali u odnosu na period od prije tri do četiri godine taj se broj umnogostručio - naglasio je.

Foto: Filip Popović

U Hrvatskoj je u sustavu prijavljeno oko 1000 igrača padela od kojih je oko 600 aktivno svaki mjesec u Prvoj padel ligi. Hrvatski padel savez trenutačno broji 15 klubova.

- Postoje lokacije i centri koji također rade i okupljaju određenu grupu igrača, ali nisu članovi saveza tako da je ta brojka od 15 klubova nerealna ali eto, vjerujem kako će nam se ubuduće i oni početi polako pridruživati - ističe Margeta.

Aktualni viceprvak Hrvatske Roko Glasnović jedan je od naših reprezentativaca koji putuje u Madrid na Europsko prvenstvo.

- Očekujem kvalitetan padel prije svega, prvenstveno bih htio da damo maksimum i vidjet ćemo koji ćemo rezultat postići, naravno nadamo se kvalificirati u glavni dio turnira - otkrio je svoja očekivanja Glasnović uoči odlaska u Madrid.

- Od ženske reprezentacije očekujem iskorak i prolazak te prve kvalifikacijske grupe nakon što su se prošle godine pokušale kvalificirati na glavni turnir u Cagliariju. Kod muške reprezentacije, nadamo se da ćemo uspjeti ugrabiti neku pobjedu u grupi i zadržati taj status da smo negdje među tih 12 do 16 najboljih ekipa u Europi - izjavio je Margeta.

Poziv u reprezentaciju dobiva se zahvaljujući rezultatima koje ostvare i njihovoj poziciji na rang listi Hrvatskog padel saveza. Ipak, Glasnović ističe kako se od padela u Hrvatskoj još ne može živjeti.

- Konkurencija je svake godine sve jača, većinom su to sportaši sa teniskom pozadinom, ali nam i dalje fali mečeva sa ozbiljnijim i profesionalnim igračima iz drugih zemalja… Na profesionalnoj razini se može živjeti od toga ako su igrači pri vrhu, ali mi nismo još na toj razini i svjesni smo toga - rekao je.

Trenira se jednom ili dva puta dnevno, uz nezaobilazan kondicijski trening, a baš kao u svakom sportu ozljede se uobičajena pojava.

Foto: Filip Popović

- Većinom su u pitanju ozljede ramena i donjeg dijela leđa, ali naravno svakodnevne ozljede su moguće poput uganuća zgloba - objasnio je Glasnović.

Postoje nagađanja kako će jednog dana padel postati olimpijski sport, ali ako se to ostvari, to sigurno neće biti prije Olimpijskih igra 2032. u Brisbaneu.

- Očekujemo ga u jako bliskoj budućnosti te mi je to velika motivacija za napredak u padel karijeri - naglasio je Glasnović.

- Veselim se našoj padel budućnosti odnosno dolasku juniora na padel scenu i nadam se aktiviranju juniorske reprezentacije, nadam se i nastupu na mediteranskim igrama sljedeće godine a neki dugoročni cilj je nastup i predstavljanje Hrvatske na Olimpijadi - otkrio je svoja očekivanja o budućnosti padela predsjednik Saveza.