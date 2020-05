Za Crnu Goru neću igrati iz ljubavi kao što bih za Hrvatsku

Da, definitivno je. Prelomila sam sada dok sam bila kod kuće sa svojom obitelji u Sinju - potvrdila nam je svoju odluku rukometašica Matea Pletikosić (22) da ubuduće nastupa za reprezentaciju Crne Gore.

Mlada Sinjanka, koja je već pet godina u podgoričkoj Budućnosti, nikada, doduše, nije ni zaigrala za seniorski sastav Hrvatske. Kada je posljednji put nosila hrvatski dres, kadetkinje su 2016. godine igrale Europsko prvenstvo. Matea je, iako se ozlijedila prije četvrtfinala, bila najbolja srednja vanjska igračica turnira. Tad su otprilike svi problemi počeli eskalirati.

Zvali su i ranije

- U Hrvatskom rukometnom savezu nisu se prema meni ponijeli korektno nakon ozljede. Dobila sam godinu kasnije poziv, ali rekla sam da se tada nisam osjećala najbolje. Ne i da neću više nikada igrati. Međutim, kasnije me više nitko nije kontaktirao, a onda su mi rekli da moram dati intervju i poručiti kako želim opet igrati za reprezentaciju. To sam i učinila i opet me nisu zvali - nastavila je obrazlagati svoju odluku koju više ne može zaustaviti ni papirologija budući da je ispunila sve uvjete za dobivanje sportskog državljanstva.

Foto: ŽRK Budućnost, Instagram

- Ne želim nikoga moliti. Ako me u HRS-u ne žele, ja to poštujem. Igrat ću za Crnu Goru jer mi je san otići na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija. Već su me i ranije zvali Crnogorci, no tada nisam pristala. Naravno da nije bilo jednostavno prelomiti, ali obitelj, moj dečko i prijatelji podržali su me. Oni su mi najveća podrška.

Nešto ranije, prošlog rujna, još je jedna Hrvatica napravila istu stvar. Marta Batinović (ranije poznatija kao Žderić) također je prihvatila crnogorsku ponudu za promjenom reprezentacije. Pločanka, najbolja hrvatska rukometašica iz 2015. godine, provela je u Budućnosti veći dio golmanske karijere koju je privremeno prekinula, pa se vratila prošle godine u rumunjskoj Valcei. Razlozi su gotovo identični. I ona je imala problema s HRS-om, i ona želi preko Crne Gore do Olimpijskih igara. Za London 2012. bila je prekobrojna.

Foto: Instagram

- Da, razgovarala sam s Martom i znam kroz što je sve ona prošla. Mogu samo reći da je ona uz mene i da će nam biti jednako teško, no to je samo sport.

Protiv Hrvatske će biti najteže

Najteže bi moglo tek doći u prosincu na Europskom prvenstvu. Ždrijeb, koji je u lipnju, mogao bi spojiti Crnu Goru i Hrvatsku. Dakako, pod uvjetom da Matea izbori mjesto među 16 reprezentativki.

- Ja volim svoju zemlju Hrvatsku i to bi mi bilo najteže od svega ovoga. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala Hrvatsku. Gledam svoju budućnost, želim se ostvariti kao sportašica - kaže svježa crnogorska reprezentativka koju budućnost, nakon isteka ugovora, možda nosi iz Budućnosti s obzirom da su u Moraču, na njenu poziciju, sletjele dvije zvijezde Andrea Lekić i Allison Pineau, a ondje je već treća, kapetanica Milena Raičević.

- Nisam još potpisala novi ugovor iako su mi ga ponudili. Još uvijek razmišljam što ću i gdje nastaviti karijeru.

Onu klupsku. Reprezentativna ju je, nažalost, bez prave prilike odvela iz Hrvatske...