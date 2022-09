Hrvatice doživjele težak poraz u posljednjem kolu grupne faze

Hrvatske vaterpolistice završile su nastup u skupini A Europskog prvenstva u Splitu porazom od Grčke s 4-24 (2-9, 2-5, 0-5, 0-5).

Barakudice su očekivano doživjeli poraz od vrlo jakih Grkinja s 20 golova razlike. Hrvatske vaterpolistice su sigurno četvrte u skupini, domet koji je osiguran još ranije pobjedama nad Njemačkom i Rumunjskom, te su prošle u prvo četvrtfinale na velikim natjecanjima, te će u ponedjeljak igrati s Talijankama.

Za razliku od dvoboja s Mađaricama, kada su hrvatske vaterpolistice prvih 16 minuta neočekivano držale priključak, protiv Grkinja to nije bio slučaj. Nakon 2-2 na samom početku, Grkinje su zabile sedam golova zaredom i prvu dionicu utakmice dobile s 9-2. I nakon toga su svjetske prvakinje iz 2011. godine nametnule brzi ritam u kojem se hrvatske igračice nisu snašle, pa su u preostale tri četvrtine zabile svega dva gola, ali nijedan u zadnjih 21 minutu.

Kod Hrvatske je Karla Brnetić postigla dva gola, a Ivana Butić i Matea Skelin po jedan, dok je Grkinje predvodila Elena Xenaki s četiri pogotka.

"Ovo je bio najteži ispit dosad, ali moramo i to proći. Naše cure su jako mlade i moramo ih čekati, ali pristup je od početka bio jako loš, kao da su jedva čekale da utakmica završi. Napad čak i nije bio loš, no obrana je bila jako loša. Izgubli smo s previše razlike i nadam se da će to biti pouka za ove mlade djevojke", kazao je izbornik našeg ženskog sastava Aljoša Kunac.

Hrvatske vaterpolistice igrat će četvrtfinale 5. rujna protiv Italije, jedne od najjačih reprezentacija svijeta.

"Ostvarili smo naš prvi cilj, plasman u četvrtfinale u kojem nas čeka super jaka Italija i gdje već znamo ishod, tako da se mi već sada počinjemo spremati za Izrael", kazao je Kunac.

On se pritom osvrnuo o Izraelkama kao suparnicama koje nas očekuju u borbi za poredak od 5. do 8. mjesta.

