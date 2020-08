Hrvatice izgubile i treći put, Bugarkama drama petog seta

Vjerujem da ćemo se uspjeti ova naredna dva slobodna dana fizički oporaviti i maksimalnom energijom ići u daljnji tijek natjecanja, izjavio je izbornik Saša Ivanišević

<p>Hrvatska ženska odbojkaška juniorska reprezentacija u susretu je 3. kola skupine II Europskog prvenstva u Osijeku pretrpjela i treći poraz, u srijedu su bolje bile <strong>Bugarke </strong>s 3-2 (27-25, 24-26, 25-19, 22-25, 18-16).</p><p>- Nažalost, još jedan poraz u petom setu. Jednako kao i protiv Francuske, sada i s Bugarskom nismo odigrali utakmicu na razini taktičke discipline i koncentracije koje možemo i koju smo pokazali posebice protiv Francuske, a to mi je izuzetno žao. Sada se okrećemo utakmicama od petog do osmog mjesta. Vjerujem da ćemo se uspjeti ova naredna dva slobodna dana fizički oporaviti i maksimalnom energijom ići u daljnji tijek natjecanja - izjavio je izbornik <strong>Saša Ivanišević.</strong></p><p>Novu priliku za pobjedu i što bolji plasman hrvatske juniorke imat će u subotu u dvorani Gradski vrt.</p><p>- Iako je utakmica bila jako dobra, nismo je dobro započele. To nas je koštalo pet setova i na kraju je pobjeda otišla na stranu Bugarske. Silno smo željele pobijediti nakon dva poraza, ali nedostajalo nam je iskustva i agresivnosti u određenim trenucima - izjavila je nakon utakmice igračica Karla Antunović dok je njezina suigračica Mirta Freund dodala:</p><p>- Dovele smo se do izjednačenosti s Bugarskom do čega nije trebalo doći. Svaki poen je bitan i samo jedna mala pogreška puno znači. Idemo dalje igrati za peto mjesto. Iduću utakmicu moramo sigurno pobijediti.</p><p>Europsko juniorsko prvenstvo za odbojkašice održava se u organizaciji Hrvatskog odbojkaškog saveza, a uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Grada Osijeka. Utakmice su zbog strogih epidemioloških mjera zatvorene za publiku.</p>