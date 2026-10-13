Golove za Island u uzvratu su postigle Eiriksdottir (35), Hermannsdottir (40), Tryggvadottir (57) i Zomers (87, 90+3)
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Hrvatice pretrpjele novi težak poraz u play-offu za SP 2027.
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Hrvatske nogometašice okončale su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu 0-5 porazom na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu doigravanja. Snimku golova pogledajte OVDJE.
Kako je prva utakmica ovih reprezentacija prije četiri dana u Puli završila pobjedom Islanda 4-0, Islanđanke su izborile nastavak kvalifikacija s ukupnih 9-0.
Golove za Island u uzvratu su postigle Eiriksdottir (35), Hermannsdottir (40), Tryggvadottir (57) i Zomers (87, 90+3).
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