Hrvatice pretrpjele novi težak poraz u play-offu za SP 2027.

Hrvatske nogometašice okončale su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu 0-5 porazom na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu doigravanja. Snimku golova pogledajte OVDJE.

Kako je prva utakmica ovih reprezentacija prije četiri dana u Puli završila pobjedom Islanda 4-0, Islanđanke su izborile nastavak kvalifikacija s ukupnih 9-0.

Golove za Island u uzvratu su postigle Eiriksdottir (35), Hermannsdottir (40), Tryggvadottir (57) i Zomers (87, 90+3).