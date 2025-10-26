Španjolska ima pet mladih selekcija, a kod nas ukupno toliko djevojaka igra isključivo futsal. A naša je Tomislava Matijević bila prva strijelkinja Serie A, kaže nam izbornica Tihana Nemčić-Bojić
Hrvatice stižu na scenu: Prije 15 godina nismo ni znale za futsal, a sad ćemo zaigrati na Euru...
Portugal dvaput, Mađarska pa... Hrvatska! Za godinu i pol, u ožujku 2027., Osijek će biti domaćin Europskog prvenstva u futsalu za žene. Proljeće za potpuni procvat ženskog futsala u Hrvatskoj? Apsolutno. U jeku ekspanzije muškog futsala Uefa je tek prije nekoliko godina u nogometnu obitelj uvrstila i djevojke u ovom sportu. Štoviše, u Gradskom vrtu prvi će put na završnom turniru nastupati osam reprezentacija, među njima kao domaćin i Hrvatska.
