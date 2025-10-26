Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOMAĆINI VELIKOG NATJECANJA PLUS+

Hrvatice stižu na scenu: Prije 15 godina nismo ni znale za futsal, a sad ćemo zaigrati na Euru...

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Hrvatice stižu na scenu: Prije 15 godina nismo ni znale za futsal, a sad ćemo zaigrati na Euru...
Foto: HNS/Futsal Week

Španjolska ima pet mladih selekcija, a kod nas ukupno toliko djevojaka igra isključivo futsal. A naša je Tomislava Matijević bila prva strijelkinja Serie A, kaže nam izbornica Tihana Nemčić-Bojić

Portugal dvaput, Mađarska pa... Hrvatska! Za godinu i pol, u ožujku 2027., Osijek će biti domaćin Europskog prvenstva u futsalu za žene. Proljeće za potpuni procvat ženskog futsala u Hrvatskoj? Apsolutno. U jeku ekspanzije muškog futsala Uefa je tek prije nekoliko godina u nogometnu obitelj uvrstila i djevojke u ovom sportu. Štoviše, u Gradskom vrtu prvi će put na završnom turniru nastupati osam reprezentacija, među njima kao domaćin i Hrvatska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Na kraju je ona isplatila njemu!
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Na kraju je ona isplatila njemu!

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025