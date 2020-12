Bile su zadnje na posljednja dva Eura i nitko im nije davao niti minimalne šanse za prolazak u drugi krug. Pa gotovo sve reprezentacije u našoj skupini su već uračunale bodove protiv Hrvatske, počevši s Mađarskom.

E Mađarice su već u prvom kolu vidjele što je to Nenad Šoštarić tesao u svojoj tvornici. Hrvatice su senzacionalno došle do prve pobjede na Euru nakon 2014. godine, a to je bila samo uvertira u čudo nad čudima. U sljedećem kolu pale su svjetske prvakinje Nizozemk, a naše rukometašice su i u posljednjem kolu protiv Srbije bile autsajderice prema kladionicama. No, Hrvatice su pokazale da su najbolje kada ih svi podcijene. Pobijedile su Srbiju i s prvog mjesta otišle u drugi krug. A to je bio samo početak. Nastavak znate, ugrabili smo senzacionalnu broncu.

Hrvatska je imala sreće protiv susjeda jer nije bilo najbolje srpske rukometašice Andree Lekić (33) koja se ozlijedila u prvom kolu protiv Nizozemske. To je bio veliki hendikep za Srpkinje koje bez Lekić nisu ista momčad.

Srbija je svoj put završila u prvom krugu, a Lekić je za Meridian Sport pričala o reprezentaciji, debaklu na Euru, ali i o sjajnim Hrvaticama. Kraljice šoka su i nju očarale, a priznala je da prije prvenstva nije čula za većinu naših rukometašica.

- Ono što je Hrvatska napravila na ovom Europskom prvenstvu je neka rukometna bajka i smatra se nemogućom misijom. Je li pomoglo to što nije bilo pritiska, ne znam, ali im skidam kapu. Borile su se kao lavice. Ja pola igračica iz reprezentacije Hrvatske nisam znala. Ali kapa dolje, sada sam ih definitivno sve upoznala - rekla je Lekić.

I nisu samo nju iznenadile. Već cijelu Europu jer ono što su napravile je čudo nad čudima.

Naše rukometašice su došle u Dansku bez ikakvog pritiska. Došle su igrati rukomet, uživati u njemu i pokazati se u najboljem svjetlu. Uživale su u svakom trenutku u Danskoj, smijale se i kada je boljelo, pucale od optimizma i kada su gubile. Taj vedri duh i timska kemija je ono što je obilježilo ovu reprezentaciju i ono što ih je dovelo do bronce i najvećeg uspjeha u povijesti ženskog rukometa.