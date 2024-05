Hrvatska - Argentina 20-19: Uh, kakvo mučenje u napadu i čak 20 obrana Mateja Mandića!

U dvoboju 2. kola Gjensidige kupa u Oslu hrvatski rukometaši su svladali Argentinu s 20-19 (11-10).

Gjensidige Cup 2024 | Foto: Svein André Svendsen

Nakon uvjerljivog poraza od domaćina Norveške (26-32) u četvrtak hrvatski rukometaši su u čvrstoj i tvrdoj utakmici porazili Argentince. Nakon što su Argentinci vodili veći dio prvog dijela, Hrvatska je u drugom poluvremenu zaigrala bolje i zahvaljujući osam golova Ivana Martinovića i 20 obrana vratara Mateja Mandića, došla do pobjede.

U nedjelju u zadnjem kolu Hrvatska igra u 14.15 sati protiv svjetskih prvaka Danaca.

Sigurdsson: Nisam sretan napadom i kontrom

- Očekivali smo takvu argentinsku momčad, imaju dobre golmane i obranu, ali nisam sretan našim napadom i kontrom. Obrana i golman bili su jako dobri, pobjeda je zaslužena. Teško je bilo kad je Argentina igrala sedam na šest, ali sretni smo što smo pobijedili. Pokušao sam rotirati momčad, vidjeti što mogu isprobati na ljeto. Možda je bilo previše zamjena, to je teško igračima, ali zato ovaj turnir i postoji. Sretan sam zbog izvedbe i borbenog duha. Moramo se naviknuti na ovakav ritam, igrat ćemo pet utakmica u devet dana, to je teško i fizički i za koncentraciju. Neće biti lako, oni koji su zdravi sutra trebaju se boriti do kraja. Danska je vrhunska momčad, bit će teško, mi smo autsajderi, ali možemo učiti iz toga, pokušati kontrolirati utakmicu i na tome možemo učiti - rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.

Gjensidige Cup 2024 | Foto: Svein André Svendsen

Mandić: Kad krene, braniš lopte i koje ne trebaš

- Danas sam imao dobar dan, ali momčad je pomogla u obrani. Napad nije dobro izgledao, dosta dekoncentrirano, puno tehničkih pogrešaka, promašenih lopti. Izvukli smo pobjedu i znamo gdje smo i što smo, imamo sutra Dansku, pokušati se regenerirati i odigrati što bolje možemo. Dobra priprema za Olimpijske igre. Argentina nas je uvijek mučila na prvenstvima, tako je bilo i danas. Od početka se postavila s gardom, ali smo se digli i uspjeli vratiti. Oni do zadnje minute nisu posustali, htjeli su pokazati koliko mogu. Izvukli smo se, lijepo je pobijediti. Obrane? Kad krene, onda braniš lopte i koje ne trebaš. Nadam se da će bit još takvih utakmica. Danci? Ne treba trošiti riječi o njima, imaju veliku rotaciju i širinu. Doći će nabrijani, htjeti pokazati da su svjetski prvaci, a mi moramo smanjiti tehničke greške. Bude li kao danas, neće biti dobro. Oni će to kažnjavati. Moramo izvući što bolje možemo i probati ostati zdravi. Otpali su Kuzma i Srna, nadam se da ćemo svi biti zdravi i zadovoljni rezultatom - kazao je Matej Mandić.

Šipić: Da Mandić nije odradio takav posao...

- Na papiru izgleda lagano, a mi to pretvorimo u teško. Loše smo otvorili, puno grešaka, nastavio se taj tempo do drugog poluvremena, tu smo se malo odvojili, opet smo se onda ugasili i ljudi su išli po pobjedu. Mandić je odradio čudo posao, da nije, ne znam kako bi završilo danas. Teško je bilo prolaziti jedan na jedan, pola ekipe igra s nekom ozljedom, teška utakmica. Imamo puno toga naučiti, pogledati i vidjeti koje su nam slabosti. Ne znam kad je Danska zadnji put kiksala, ali idemo na Olimpijske igre, ako išta mislimo napraviti, moramo pobjeđivati takve momčadi. Moramo se spremiti kako god znamo. Dat ćemo sve od sebe sigurno - rekao je Marin Šipić.