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DODIG ODABRAO

Hrvatska bez Čilića na Nijemce u Davis Cupu. Evo tko ga mijenja

Piše HINA,
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Hrvatska bez Čilića na Nijemce u Davis Cupu. Evo tko ga mijenja
Varaždin: Drugi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Dino Prizmic - August Holmgren | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska u Halleu juriš na Bolognu! Dodig složio adute, Čilića nema, a Nijemci stižu sa Zverevom

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Hrvatski tenisači će u Halleu 19. i 20. rujna igrati protiv Njemačke u Davis Cupu, a pobjednik će izboriti odlazak na završni turnir u Bolognu, koji je na rasporedu u studenom.

Izbornik Ivan Dodig kompletirao je sastav, pa će za našu reprezentaciju biti prijavljeni Dino Prižmić, Matej Dodig, Mili Poljičak, Mate Pavić i Nikola Mektić

Varaždin: Drugi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Dino Prizmic - August Holmgren
Varaždin: Drugi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Dino Prizmic - August Holmgren | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U odnosu na prvu nominaciju nema ozlijeđenog Marina Čilića, a naknadno su prijavljeni Dodig i Poljičak, koji će konkurirati za pojedinačne mečeve. Dodig će danas igrati u polufinalu ATP Challengera u Genovi, a na istom turniru, također danas, Poljičak će pokušati osvojiti naslov u paru.

Igrat će se na tvrdoj podlozi u heristo-areni. Prvog dana, u subotu 19. rujna, na rasporedu su dva pojedinačna meča (početak je u 14 sati), a drugog dana (početak u 12 sati) igrat će se meč parova, te slijede dva pojedinačna meča.

Izbornik njemačke reprezentacije Michael Kohlmann u postavu je uvrstio jednog od najboljih tenisača svijeta Alexandera Zvereva, koji je na US Openu u New Yorku izborio nastup u finalu, u kojem će u nedjelju igrati protiv Amerikanca Bena Sheltona. Uz njega tu je Yannick Hanfmann, a u meču parova nastupit će Kevin Krawietz i Tim Pütz, koje u subotu čeka finale US Opena.

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