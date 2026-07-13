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Foto: Petar Glebov/PIXSELL
POVRATAK NAKON 5137 DANA PLUS+

Hrvatska će danas dobiti novog izbornika! Evo što sve Bilića čeka u povratničkom mandatu

Piše Hrvoje Tironi,

Bilića čeka težak start, 'vatreni' prvo gostuju u Pragu (26. rujna) gdje zbog Uefine kazne neće biti hrvatskih navijača. A u prvom domaćem dvoboju (Engleska na Rujevici 3. listopada) čekaju ga - prazne tribine

Slaven Bilić (57) danas će i službeno postati novi izbornik "vatrenih" nakon sjednice izvršnog odbora HNS-a zakazane za 13 sati. Iskusni stručnjak vraća se izborničkoj funkciji nakon više od 14 godina, poslije točno 5137 dana. Podsjetimo, njegov prvi mandat trajao je od 2006. do 2012. godine, Bilić je u tom periodu Hrvatsku vodio u 65 navrata, tu skupio 42 pobjede, 15 remija i samo osam poraza.

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