Utakmicom Njemačke i Meksika, danas od 16.30 i službeno počinju kvalifikacije za Olimpijske igre u Splitu. Da, one kvalifikacije koje su se trebale igrati u lipnju prošle godine, ali tada je sve bilo odgođeno zbog korona virusa, kao i većina toga u svijetu.

Hrvatska svoj put započinje u srijedu od 20 sati protiv Brazila, možda i našeg najvećeg konkurenta za kartu do Tokija.

Izbornik Veljko Mršić zaželio je veliku podršku navijača, a to će i dobiti. Prošli tjedan razveselila ga je objava Stožera. Stožer Civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije u dogovoru s epidemiolozima potvrdio je da će u dvoranu moći maksimalan kapacitet. To je ono što su izbornik i igrači htjeli čuti, a to znači da će u Spaladium Areni moći biti 10.000 ljudi, koliki je i kapacitet dvorane.

Naravno, za ulazak u dvoranu bit će potrebne brojne potvrde i poštivanje epidemioloških mjera, a kako navijači ne bi morali razbijati glavu o tome gdje se testirati i hoće li stići na vrijeme i kako bi igračima osigurali što veću podršku, tu je uskočio HKS koji je organizirao testiranje ispred dvorane. Također, odlična vijest stiže i za djecu. Mlađima od 12 godina neće trebati nikakva potvrda za dolazak na utakmice.

- S obzirom na brojne upite, Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije jučer je i službeno donio suglasnost prema kojoj djeci do 12 godina starosti u pratnji roditelja ne treba PCR ili antigenski test za ulazak u Spaladium arenu na Olimpijski kvalifikacijski turnir. Za osobe starije od 12 godina i dalje vrijede ista pravila za ulazak u dvoranu, no Hrvatski košarkaški savez je organizirao antigensko testiranje s jugozapadne strane Spaladium arene, između ulaza A i B za gledateljstvo. Testiranje će iznositi 150 kn, no navijači neće morati odlaziti na udaljena mjesta i gubiti dragocjeno vrijeme. Antigensko testiranje vršit će se na dan utakmica (29. i 30. lipnja te 1., 3. i 4. srpnja) od 13 sati - objavio je HKS.

Hrvatski košarkaši će tako s pravom vojskom navijača krenuti u boj za plasman u Tokio, a Mršić je u nedjelju objavio popis od 12 igrača s kojima će krenuti po vizu. Otpali su Toni Katić i Toni Perković.

Hrvatska izgleda jako dobro, posebno su to pokazale posljednje dvije prijateljske utakmice protiv Portorika i itekako se imamo čemu nadati. Pogotovo nakon brojnih otkaza koji su pogodili Njemačku i Rusiju, Hrvatska su prometnula u jednog od glavnih favorita ovog turnira. To nam za pravo daju naša sve bolja igra, Bojan Bogdanović i velika podrška navijača.

- Svaki je navijač zlata vrijedan i voljeli bi da je dvorana ispunjena do posljednjeg mjesta. Svi smo svjedoci sezone u kojoj smo praktički igrali bez navijača. Igra s publikom i bez publike su dva različita sporta. Mjere su takve kakve jesu, ako netko želi doći morat će napraviti sve što je potrebno da dođe. Ja se nadam da ćemo i mi svojom igrom i pristupom napraviti sve što možemo, da ćemo dati ljudima želju da nas vide i da učine neki ekstra korak u odnosu na ono što je bilo prije kako bi pogledali utakmicu - kazao je Roko Ukić.

I da, svi smo tužni zbog ispadanja naše nogometne reprezentacije s Eura, ali idemo podržati naše košarkaše na putu do Tokija, zaslužili su to!

Kako u Spaladium arenu?