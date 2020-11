'Ne sumnjam da će Hrvatska na Euru biti jedna od jačih ekipa'

Igrači poput Modrića i Kovačića su pokušali otežati našu igru. Uspjeli su izjednačiti jer smo mi igrali malo ležernije i malo smo usporili naš način igre, rekao je portugalski izbornik Fernando Santos...

<p>Još u prošlom kolu su izgubili od<strong> Francuske</strong> i ostali bez šanse za prolazak u završnicu <strong>Lige nacija</strong>. No bez obzira na to, u Split su došli u najjačem mogućem sastavu.</p><p><strong>Fernando Santos </strong>je dao do znanja da neće podcijeniti <strong>Hrvatsku</strong> koja je imala četiri poraza nakon pet kola u Lige nacija. <strong>Cristiano Ronaldo </strong>je igrao cijeli susret, koristio je sve najbolje igrače i na kraju su <strong>Portugalci</strong> s igračem više sretno došli do pobjede. I to do šeste iz sedam susreta protiv Hrvatske, a jedini remi smo im izvukli u rujnu 2018. godine.</p><p>Santos nas je zavio u crno i 2016. godine kada nam je Quaresma zabio u produžetku i izbacio nas s Eura, ali ovaj put poraz nije bio koban. Francuska je pobijedila Švedsku 4-2 i osigurala nam ostanak u elitnoj skupini Lige nacija, a Santos kaže kako ga je iznenadila Dalićeva taktika bez klasičnog napadača.</p><p>- Rezultat je bolji od prikazane igre. U prvom poluvremenu nam je nedostajalo intenziteta iako smo htjeli igrati. Ako lopta više stoji u mjesto zbog travnjaka, moramo drugačije igrati. Ako ne možeš dodavati kratke lopte, dodaješ duge i trčiš, izlaziš u presing. U drugi dio smo ušli s drugačijim intenzitetom, zatvarali smo prilaze golu bolje. Utakmice se ne dobivaju lijepim nogometom - rekao je Santos.</p><p>- Hrvatska je jak tim. Pokušali su drugačije igrati, koristili su taktiku koju inače ne koriste. Igrači poput Modrića i Kovačića su pokušali otežati našu igru. Uspjeli su izjednačiti jer smo mi igrali malo ležernije i malo smo usporili naš način igre - rekao je Santos nakon utakmice pa s puno poštovanja dodao:</p><p>- Ne sumnjam da će Hrvatska na Euru biti jedna od jačih ekipa, tako i na Svjetskom prvenstvu - zaključio je čovjek koji je prije četiri godine Portugalcima donio Euro.</p><p>Bio je to susret koji je vrlo lako mogao otići na našu stranu da nije bilo tog crvenog kartona u 52. minuti. Marko Rog je neshvatljivo pokosio Cristiana Ronalda, a Portugalci su iskoristili igrača više i brzinski preokrenuli. Uspjeli smo izjednačili sjajnim golom Matea Kovačića, ali onda novi šok u završnici.</p><p>Inače nepogrešivi Dominik Livaković je pogriješio. Ispala mu je lopta i došla do stopera Rubena Diasa koji je zabio za pobjedu Portugala od 3-2. Usput, napravili smo i novog Liliana Thurama. Ovo su mu bili prvi golovi u karijeri, baš kao i Thuramu protiv nas 1998. godine.</p><p>Izgubili smo, jako puno golova primamo i to je jako zabrinjavajuće. Ali najbitnije je da smo ostali u elitnoj skupini i da je naporna jesen napokon završila. Slijedi odmor za reprezentaciju do ožujka kada će Zlatko Dalić već ozbiljno tesati planove za Euro.</p>