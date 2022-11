Hrvatska će na Poljudu protiv Walesa krenuti u pohod na Euro

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Želja je bila ugostiti Velšane u Osijeku i to na novom stadionu Pampas, što bi bilo spektakularno otvaranje ovog stadiona, ali kako osječki dom neće biti do tada ušminkan do kraja, Izvršni Odbor HNS-a odlučio se za Poljud

Misli cijele nacije usmjerene su prema Svjetskom prvenstvu u Kataru i srijedi kada naši reprezentativci otvaraju Mundijal protiv Maroka, no treba misliti i o budućim izazovima koji nas očekuju već na početku sljedeće godine. Hrvatska će kvalifikacije za Europsko prvenstvo otvoriti susretom protiv Walesa 25. ožujka u skupini D. Želja je bila ugostiti Velšane u Osijeku i to na novom stadionu Pampas, što bi bilo spektakularno otvaranje ovog stadiona, ali kako osječki dom neće biti do tada ušminkan do kraja, Izvršni Odbor HNS-a odlučio je kako će Hrvatska protiv Walesa igrati na Poljudu! Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Prethodnih godina HNS je splitski stadion zaobilazio u širokom luku, što zbog netrpeljivosti između Hajduka i Saveza, ali i slučaja svastike iz 2015. godine, no sve se promijenilo dolaskom izbornika Zlatka Dalića koji je zaželio da reprezentacija igra diljem Hrvatske. Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL Nakon četiri godine posta, došlo je do pomirbe. Prije tri godine 'vatreni' su ugostili Mađarsku na Poljudu, svjedočili smo nogometnoj rapsodiji, ali i navijačkoj. Stadion je bio pun kao šipak, atmosfera za pamćenje i što je najvažnije, igrači su jasno dali do znanja kako žele što češće igrati na Poljudu. U posljednjih nekoliko 'vatreni' su ugostili Sloveniju, Portugal, ove godine Francusku, a prije godinu dana slavili smo protiv Rusije za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru. Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Ne sumnjamo kako će stadion biti rasprodan, kao i svaki put kada dođe reprezentacija u Split. Posebna je veza između poljudske publike i igrača, prepoznao je to i HNS. Konačno.