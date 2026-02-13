Hrvatska će ugostiti Englesku pred praznim tribinama! Bez navijača i u gostima kod Češke

Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je suparnike u petom izdanju Lige nacija i raspored odigravanja utakmica. Natjecanje će otvoriti gostovanjem u Češkoj 26. rujna, ali bez navijača.

Naime, disciplinska komisija Uefe kaznila je Hrvatski nogometni savez zbog neprihvatljivog ponašanja navijača na utakmicama Hrvatska - Francuska u Splitu i Francuska - Hrvatska u Parizu u prošlom izdanju Lige nacija.

"Ukupno je Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja navijača kažnjen s 93.000 eura, jednom domaćom utakmicom bez gledatelja, jednom gostujućom utakmicom bez gostujućih (hrvatskih) navijača i financijskom kompenzacijom Francuskom nogometnom savezu zbog štete nastale na stadionu Stade de France", prenio je HNS tada odluku Uefe.

To znači da će osim na gostovanju u Češkoj Hrvatska igrati bez navijača i protiv Engleske na domaćem terenu. Taj je dvoboj na rasporedu 3. listopada. Podsjećamo da smo već igrali protiv Engleske bez navijača u Ligi nacija - bilo je to 2018. na Rujevici i završilo je 0-0.