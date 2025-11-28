Hrvatska demolirala Ciprane, Hezonja briljirao u Osijeku! Za Izrael nam stiže pojačanje...

I treći put u 20 mjeseci Hrvatska je odškolovala Cipar na košarkaškom parketu. Skromnu družinu kojoj je Fiba dala u ruke skupinu EuroBasketa, odnosno i dalje nikome osim valjda Cipranima razumljiv poklon zbog kojeg je morala na koncu izvisiti Hrvatska ili BiH. Izvisila je, znamo, Hrvatska.

Uglavnom, Hrvatska je, nakon +29 u Rijeci prošle veljače, odnosno +37 na Cipru ove veljače u tim nesretnim kvalifikacijama za EuroBasket, ovu reprezentaciju u osječkom Gradskom vrtu ostavila na 40 razlike (100-60). Hrvatska je, na to smo i računali, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Katru otvorila jačim zagrijavanjem za ono što slijedi u ponedjeljak u Rigi protiv Izraela.

Točno sedam godina košarkaška reprezentacija nije igrala u Osijeku. A Slavonci ne biraju protivnika, njihova sportska kultura ne poznaje slabe protivnike i utakmice u kojima se zna pobjednik. Uostalom, dovoljan razlog da se u Gradskom vrtu pojavi oko 2500 gledatelja bio je Mario Hezonja. Ili ponešto hrvatske košarkaške budućnosti kakva je Michael Ružić, čiji su roditelji Tomislav i Barbara stigli u prvi red uz parket.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Upravo je Cipar trebao biti idealan protivnik da Tomislav Mijatović vidi što može uoči Izraela dobiti od tandema Hezonja - Božić, no bivši MVP ABA lige nije se ni zagrijavao ni oblačio tenisice iako je bio u zapisniku. Nakon treninga u četvrtak, njihovog prvog zajedničkog, vjerojatno je i Mijatović mislio da će Božić nakon viroze biti u stanju nešto odigrati, no protiv ovakvog protivnika zdravlje nije trebalo prisilno provjeravati.

Mijatović je u startnoj petorci, uz Hezonju, imao Filipovića, Badžima, Škaru i Ružića, a koliko je hrvatski izbornik ozbiljno shvatio i Cipar, reći će time-out nakon nepunih pet minuta. Ali, kad je Hrvatska je primila tek drugi koš (8-4), no nakon dva napadačka skoka gostiju. Doduše, i ciparski izbornik natjecao se u ozbiljnosti situacije, njegovi decibeli uzdrmali su i zidove Gradskog vrta jer neusporedivo je ipak ono što on mora gledati i doživljavati od svoje momčadi.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon Mijatovićevoga govora, Hrvatskoj se otvorio vanjski šut. S Hezonjinom sekvencom u završnici četvrtine uz zakucavanje i dvije step-back trice - druga sa sirenom - za 10 minuta imali smo +20. Međutim, kad je kapetan prosjedio drugu četvrtinu, Cipar je u tih deset minuta bio u egalu. A vjerojatno bi i dobio dionicu da Danko Branković nije za pet minuta stavio 11 koševa.

Hezonja je bio ozbiljno željan igre jer kad je istrčao u obranu i spustio rampu pa odmah stavio tricu, mogao je komotno na klupu, ali i on i Mijatović složili su se da bi bilo u redu još malo i razliku dovesti u red. Nije on otišao do 40 kao u Nikoziji, ali jesu na koncu suigrači, dok je kapetan poslao vrlo dobar znak uoči Izraela, za koji će se reprezentaciji dan ranije priključiti i Jaleen Smith. Pobjeda u Rigi značila bi ozbiljno dobar posao za prvi prozor i nastavak putovanja prema Katru.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo:

Hrvatska - Cipar 100-60 (28-18, 19-19, 28-23, 25-10)

Hrvatska: Filipović 8, Hezonja 25, Ružić 9, Prkačin 10, Badžim 11, Branković 17, Drežnjak 7, Škara 5, Božić, Mavra 2, Radovčić, Nakić 6

Cipar: C. Giannaras, Simiztis 7, Michail 4, Jung 4, I. Giannaras 6, Koumis 4, F. Tigkas 14, Maragkos 3, Mousa 2, S. Tigkas 5, Tretiakov 2, Stylianou 9