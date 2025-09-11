Obavijesti

U OSIJEKU 2027.

Hrvatska dobila domaćinstvo velikog natjecanja u futsalu!

Piše HINA,
3
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Drago mi je što su kolege u Izvršnom odboru prepoznale hrvatsku kandidaturu kao najbolju te se radujemo ugostiti najbolje europske malonogometašice u našoj lijepoj dvorani u Osijeku, rekao je Kustić

Na sjednici Izvršnog odbora Uefe u Tirani, Hrvatska je dobila domaćinstvo Europskog prvenstva u ženskom futsalu koje će se održati u dvorani Gradski vrt u Osijeku od 14. do 21. ožujka 2027.

Dosadašnji domaćini ovog natjecanja bili su Portugal (2019, 2022) i Mađarska (2023), a sva tri puta do sada naslov europskih prvakinja ponijele su reprezentativke Španjolske.

Nakon dosadašnjih izdanja sa po četiri reprezentacije, u Hrvatskoj će prvi puta nastupiti osam najboljih reprezentacija "Starog kontinenta".

Hrvatska će tako imati priliku peti put ugostiti završnicu jednog Uefinog reprezentativnog natjecanja. Do sada su u Hrvatskoj održane završnice Kupa regija (2009), Futsal Eura (2012), U-17 Europskog prvenstva (2017) te U-19 Futsal Eura (2023).

Helikopter s peharom HNS-a krenuo prema pobjednicima u Rijeku
Foto: Marko Prpic

- Drago mi je što su kolege u Izvršnom odboru prepoznale hrvatsku kandidaturu kao najbolju te se radujemo ugostiti najbolje europske malonogometašice u našoj lijepoj dvorani u Osijeku. Futsal je sport s bogatom tradicijom u Hrvatskoj, trenutačno je najposjećeniji i najgledaniji dvoranski sport kod nas, a ovaj će turnir biti odličan poticaj za daljnji rast ženskog futsala - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić i dodao:

- Imat ćemo kvalitetan organizacijski team koji će sigurno isporučiti vrhunski organizirano natjecanje, što smo već pokazali na dvije futsalske završnice, 2012. i 2023. godine. Pritom sam siguran da će se svi sudionici uvjeriti u sjajno gostoprimstvo i ljepote Osijeka, Slavonije i Hrvatske.

CALCIO - Calcio a 5 - Pirossigeno Cosenza vs Vinumitaly Petrarca
Foto: Andrea Rosito/IPA Sport / ipa-ag

Kustić je prisustvovao sjednici Izvršnog odbora koji je donio i odluku o domaćinstvima drugih europskih natjecanja. Tako će se finale Lige prvaka 2027. održati na madridskom stadionu Metropolitano.

Ovo će biti šesti put da će španjolska prijestolnica biti domaćin najprestižnije europske klupske utakmice. Četiri puta su finala igrana na Santiago Bernabeuu, a jednom i to 2019. godine, na novom domu Atletico Madrida.

Na sastanku u Tirani, Izvršni odbor europske organizacije također je odabrao Nacionalni stadion u Varšavi za domaćina finala Lige prvakinja 2027.

Europski Superkup 2026. igrat će se u Salzburgu, finale Futsal Lige prvaka 2026. bit će u talijanskom Pesaru, dok će se Europsko prvenstvo u futsalu za igrače do 19 godina održati 2027. u Astani u Kazahstanu.

Domaćinstva:

  • 2027 Finale Lige prvaka - Estadio Metropolitano Madrid (Španjolska)
  • 2027 Finale Lige prvakinja - Nacionalni stadion Varšava (Poljska)
  • 2026 UEFA Supekup - RB Arena Salzburg (Austrija)
  • 2026 Finale Lige prvaka u futsalu - Pesaro (Italija)
  • 2027 Futsal U19 EURO - Astana (Kazahstan)
  • 2027 EP u ženskom futsalu - Osijek (HRVATSKA)

