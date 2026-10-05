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FOTO: RASPISALI NATJEČAJ

Hrvatska dobiva još jedan novi stadion! Evo kako će izgledati

Šibenik kreće u lov na novi Šubićevac: raspisan je natječaj za projekt stadiona od 50 milijuna eura, a tribine, garaža i Uefini standardi dižu prašinu
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Hrvatska dobiva još jedan novi stadion! Evo kako će izgledati
Grad Šibenik napravio je prvi službeni korak prema izgradnji novog Šubićevca objavom javnog poziva za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Procijenjena vrijednost ove javne nabave iznosi 300 tisuća eura, a zainteresirani projektanti mogu predati svoje ponude do drugog dana mjeseca studenog. Značajan dio sredstava za ovu početnu fazu osiguralo je Ministarstvo turizma i sporta. | Foto: Grad Šibenik
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Grad Šibenik napravio je prvi službeni korak prema izgradnji novog Šubićevca objavom javnog poziva za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Procijenjena vrijednost ove javne nabave iznosi 300 tisuća eura, a zainteresirani projektanti mogu predati svoje ponude do drugog dana mjeseca studenog. Značajan dio sredstava za ovu početnu fazu osiguralo je Ministarstvo turizma i sporta. | Foto: Grad Šibenik
Komentari 15

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