Hrvatska dobiva još jedan novi stadion! Evo kako će izgledati

Ovaj monumentalni projekt prvi je put predstavljen javnosti prije dvije godine uz veliku medijsku pažnju i atraktivne vizualizacije. U međuvremenu su se okolnosti u lokalnom nogometu drastično promijenile jer je klub doživio velike vlasničke i organizacijske potrese. Bivši vlasnik Željko Karajica je otišao, stari HNK Šibenik je ugašen, a na njegovim temeljima pokrenut je potpuno novi GNK Šibenik. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL