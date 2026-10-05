Hrvatska dobiva još jedan novi stadion! Evo kako će izgledati

Šibenik kreće u lov na novi Šubićevac: raspisan je natječaj za projekt stadiona od 50 milijuna eura, a tribine, garaža i Uefini standardi dižu prašinu
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Grad Šibenik napravio je prvi službeni korak prema izgradnji novog Šubićevca objavom javnog poziva za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Procijenjena vrijednost ove javne nabave iznosi 300 tisuća eura, a zainteresirani projektanti mogu predati svoje ponude do drugog dana mjeseca studenog. Značajan dio sredstava za ovu početnu fazu osiguralo je Ministarstvo turizma i sporta.
| Foto: Grad Šibenik
Grad Šibenik napravio je prvi službeni korak prema izgradnji novog Šubićevca objavom javnog poziva za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Procijenjena vrijednost ove javne nabave iznosi 300 tisuća eura, a zainteresirani projektanti mogu predati svoje ponude do drugog dana mjeseca studenog. Značajan dio sredstava za ovu početnu fazu osiguralo je Ministarstvo turizma i sporta. |
Foto: Grad Šibenik
Grad Šibenik napravio je prvi službeni korak prema izgradnji novog Šubićevca objavom javnog poziva za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Procijenjena vrijednost ove javne nabave iznosi 300 tisuća eura, a zainteresirani projektanti mogu predati svoje ponude do drugog dana mjeseca studenog. Značajan dio sredstava za ovu početnu fazu osiguralo je Ministarstvo turizma i sporta.
| Foto: Grad Šibenik
Foto Grad Šibenik
Prema najavama gradonačelnika Željka Burića, plan je da se na postojećoj lokaciji izgradi suvremeno nogometno zdanje. Novi stadion imat će kapacitet od najmanje pet tisuća gledatelja i potpuno natkrivene, cirkularne tribine. Posebnost cijelog arhitektonskog rješenja bit će velika podzemna garaža koja će biti smještena ispod samog nogometnog terena.
| Foto: Grad Šibenik
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Cjelokupni projekt izgradnje stadiona procijenjen je na ogromnih 50 milijuna eura. Gradonačelnik je ranije pojasnio kako se od prvotne ideje o traženju nove lokacije brzo odustalo zbog očuvanja klupske tradicije i prepoznatljivog identiteta. Tako će novi dom šibenskog kluba ostati na dobro poznatom mjestu u gradu, uz zadovoljavanje visokih infrastrukturnih standarda koje postavlja Uefa.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Za sufinanciranje ovih pripremnih koraka Grad Šibenik je osigurao financijsku injekciju nadležnog ministarstva. Gradu je dodijeljeno ukupno 260.000 eura za unaprjeđenje sportske infrastrukture na samom Šubićevcu. Od tog iznosa, točno 150.000 eura namjenski je usmjereno upravo za izradu projektne dokumentacije novog stadiona.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Preostalih više od 114.000 eura bit će utrošeno na postavljanje novog umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu. Tim će se zahvatom riješiti dugogodišnji problem dotrajalosti podloge koja je stvarala goleme probleme brojnim mladim nogometašima tijekom loših vremenskih uvjeta. Moderni travnjak omogućit će nesmetane i kvalitetne treninge tijekom cijelog dana, uvelike smanjujući rizik od neželjenih ozljeda.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Ovaj monumentalni projekt prvi je put predstavljen javnosti prije dvije godine uz veliku medijsku pažnju i atraktivne vizualizacije. U međuvremenu su se okolnosti u lokalnom nogometu drastično promijenile jer je klub doživio velike vlasničke i organizacijske potrese. Bivši vlasnik Željko Karajica je otišao, stari HNK Šibenik je ugašen, a na njegovim temeljima pokrenut je potpuno novi GNK Šibenik.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Dok novi klub tek kreće na dug i mukotrpan put sportskog povratka iz najnižeg županijskog ranga, navijači i dalje polažu nade u bolju budućnost. Iskreno očekuju da bi se povratak u elitno društvo domaćeg nogometa mogao idealno poklopiti upravo s otvaranjem velebnog i modernog Šubićevca. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL