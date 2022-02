Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak uoči 2. kola D skupine Svjetske lige protiv Rusije izjavio je da očekuje jednako dobru igru kao protiv Grčke u prvom kolu.

"Barakude" su u 1. kolu pobijedile reprezentaciju Grčke 12-11, a nova pobjeda protiv Rusije osigurala bi im plasman na završni europski turnir Svjetske lige u Budimpešti (28 - 30. travnja).

- Okupljamo se nakon gotovo mjesec dana. Svi smo s nestrpljenjem očekivali ovo okupljanje. S obzirom na novi kalendar u kojoj nas ove godine očekuje i Europsko prvenstvo u Splitu, pa i Svjetsko prvenstvo u Budimpešti, ove utakmice će nam izuzetno dobro doći. Utakmica protiv Grčke pokazala je da smo na dobrom putu prema pravoj igri. Jednako dobru igru očekujem i sutra protiv Rusije. S tom pobjedom bismo osigurali prvo mjesto u skupini i nešto lakši ždrijeb kasnije. Nadam se da ćemo svi biti zdravi iako smo imali problema s korona virusom. Nakon posljednjeg testiranja ćemo moći odlučiti s kojim igračima ulazimo u utakmicu protiv Rusije - rekao je izbornik Tucak.

Utakmica Hrvatska - Rusija na rasporedu je u utorak, 15. veljače, u 18.00 na bazenu Mladosti u Zagrebu, a vaterpolisti su se okupili u nedjelju u Zagrebu.

Kapetan reprezentacije Ivan Krapić ističe da je Hrvatska favorit protiv Rusije.

- Posljednji puta smo s Rusima igrali na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre, sjećamo se kakva je to bila utakmica, napeta i puna stresa. Ne znamo još u kakvom sastavu dolaze, no smatram da ukoliko budemo pravi u pristupu i angažmanu, a nema razloga da ne budemo, mi smo favoriti. Ipak, i mi smo još u stanju uigravanja, nemamo puno utakmica iza sebe. Potrudit ćemo se zato maksimalno, biti angažirani i nećemo podcijeniti protivnika. No, nadamo se da ćemo već sutra saznati tko je prvi u skupini. To znači da smo mi pobijedili i da kao prvi u skupini idemo u iduću fazu natjecanja Svjetske lige.

Za utakmicu protiv Rusije izbornik Tucak je okupio sljedeće igrače:

Golmani: Marko Bijač (Olympiacos) Ivan Marcelić (Jadran) Toni Popadić (Jug Adriatic osiguranje)

Centri: Josip Vrlić (Radnički) Ivan Krapić (Noisy-le-Sec) Lovro Paparić (Vouliagmeni)

Vanjski: Luka Bukić (Jadran) Ante Vukičević (Marseille) Loren Fatović (Jug Adriatic osiguranje) Franko Lazić (Mladost) Ivan Domagoj Zović (Szolnok) Andrija Bašić (Palermo)

Braniči: Hrvoje Benić (Jug Adriatic osiguranje) Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje) Rino Burić (Jadran) Kristijan Milaković (Szolnok), Matias Biljaka (Mladost)