Hrvatska dojmljiva u Trabzonu: Mlade nade se ispromašivale, ostaje veliki žal za sva tri boda!

Piše Hrvoje Tironi,
Hrvatska dojmljiva u Trabzonu: Mlade nade se ispromašivale, ostaje veliki žal za sva tri boda!
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

TURSKA - HRVATSKA 1-1 Adriano Jagušić teško je pogriješio kod gola domaćina, ali Turci su večeras bili bez čak šestorice igrača koji su im u A vrsti. A među njima su Arda Güler i Kenan Yildiz...

Hrvatska reprezentacija do 21 godine remijem je započela kvalifikacijski ciklus za plasman na Europsko prvenstvo u Srbiju i Albaniju 2027. godine. Naše su mlade snage odigrale 1-1 u Turskoj, iako su većim dijelom utakmice bili bolja momčad, pa i dosta bliže punom plijenu. Za našu U-21 vrstu zabio je Šotiček.

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol

