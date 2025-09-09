TURSKA - HRVATSKA 1-1 Adriano Jagušić teško je pogriješio kod gola domaćina, ali Turci su večeras bili bez čak šestorice igrača koji su im u A vrsti. A među njima su Arda Güler i Kenan Yildiz...
KOMENTAR PLUS+
Hrvatska dojmljiva u Trabzonu: Mlade nade se ispromašivale, ostaje veliki žal za sva tri boda!
Hrvatska reprezentacija do 21 godine remijem je započela kvalifikacijski ciklus za plasman na Europsko prvenstvo u Srbiju i Albaniju 2027. godine. Naše su mlade snage odigrale 1-1 u Turskoj, iako su većim dijelom utakmice bili bolja momčad, pa i dosta bliže punom plijenu. Za našu U-21 vrstu zabio je Šotiček.
