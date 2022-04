Hrvatska doznala protivnike u Davis Cupu, opet ide u Italiju

Hrvatska muška teniska reprezentacija igrat će u skupini A završnog dijela ovogodišnjeg Davis Cupa u Bologni s Italijom, Argentinom i Švedskom, odlučeno je ždrijebom u utorak.

Natjecanje po skupinama održat će se od 14. do 18. rujna, a prve dvije reprezentacije izborit će plasman u četvrtfinale. Dvoboji od četvrtfinala do finala igrat će se u Malagi od 21. do 27. studenoga.

Pobjednik skupine A igrat će u četvrtfinalu protiv drugoplasirane reprezentacije iz skupine D u kojoj će u Glasgowu igrati SAD, Velika Britanija, Kazahstan i Nizozemska, dok će drugoplasirana reprezentacija iz skupine A ići na pobjednika skupine B u kojoj će u Valenciji igrati Španjolska, Kanada, Srbija i Južna Koreja.

Skupine Davis Cupa:

