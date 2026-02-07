Hrvatska danas od 16 sati u Ljubljani igra za treće mjesto na Europskom prvenstvu, a za 24sata povijesni susret najavljuje Jakov Grcić
HRVATSKA - FRANCUSKA (16 SATI) PLUS+
Hrvatska futsalska legenda za 24sata: Idemo po tu broncu!
Čitanje članka: 4 min
Preponosan sam na dečke, ova generacija zaslužuje medalju na Europskom prvenstvu. Kapa dolje svima, imamo jako dobru reprezentaciju, znam da možemo osvojiti broncu, samo u subotu moramo odigrati još jednu utakmicu kao protiv Španjolske. Sad će u dvorani biti duplo više naših navijača, mogu misliti kakva će to biti atmosfera, kaže nam Jakov Grcić (42).
