Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKA - FRANCUSKA (16 SATI) PLUS+

Hrvatska futsalska legenda za 24sata: Idemo po tu broncu!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Hrvatska futsalska legenda za 24sata: Idemo po tu broncu!
Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska danas od 16 sati u Ljubljani igra za treće mjesto na Europskom prvenstvu, a za 24sata povijesni susret najavljuje Jakov Grcić

Admiral

Preponosan sam na dečke, ova generacija zaslužuje medalju na Europskom prvenstvu. Kapa dolje svima, imamo jako dobru reprezentaciju, znam da možemo osvojiti broncu, samo u subotu moramo odigrati još jednu utakmicu kao protiv Španjolske. Sad će u dvorani biti duplo više naših navijača, mogu misliti kakva će to biti atmosfera, kaže nam Jakov Grcić (42).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
UOČI KARNEVALA U RIJU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026