FARSKI OTOCI - HRVATSKA 0-1 Zlatko Dalić odlučio je odmarati najvažnije adute kako bi Modrić i Perišić što svježiji dočekali Crnu Goru. Farani su prijetili, ali je Hrvatska zasluženo stigla do treće pobjede
Hrvatska i dalje stopostotna: Da, moralo je biti uvjerljivije, ali pamte se samo novi bodovi!
Hrvatska je nastavila s pobjedama u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, "vatreni" su slavili kod Farskih Otoka 1-0. Jedini gol na dvoboju zabio je Kramarić, a naša reprezentacija sad nakon tri odigrane utakmice ima maksimalnih devet pobjeda. Naši nogometaši nisu briljirali na Farskim Otocima, ali sve je ispalo kako treba, sve je i dalje - pod kontrolom.
