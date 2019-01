Hrvatska ima golmana i pivota koji baš vrijede zlata oko vrata

Samo sedmerci su mu nešto slabija strana na ovom Svjetskom prvenstvu. U svim ostalim najvažnijim kategorijama je Marin Šego, sjajan, moćan i izvrstan. Jasno je da imamo golmana za medalju, godinama nismo imali nekoga na golu u ovako dobrom izdanju kao što je Marin Šego (33).

- Uvijek brani čudesno kad se lomi utakmica. To je ono što nam treba - kaže Valter Matošević, stručni komentator RTL-a i bivši legendarni golman.

Foto: ANDREAS GEBERT

Bio je Matošević u svoje vrijeme svjetska klasa, a baš je to na ovom Svjetskom prvenstvu i posljednjih godina i Šego. Ukupno je obranio 43 od 115 lopti upućenih prema golu, ali barem je 30 tih obrana bilo u situacijama gdje se lomio rezultat i gdje je igrač bio jedan na jedan s golmanom. Zapalio je Šego svojim sjajnim obranama i društvene mreže. Jedna od boljih verzija koja opisuje što je Šego napravio europskom prvaku Španjolskoj za Hrvatsku je zid izgrađen od Lego kockica na golu Hrvatske, a podijelio ju je s navijačima i Zlatko Horvat.

[video: 1203530 / ]

Nije lego, već je Šego.

Protiv Španjolske je oduševio i Željko Musa. Svi su složni da je naš pivot odigrao jednu od najboljih partija u karijeri i sigurno najbolju partiju u dresu reprezentacije. Imao je samo jedan promašaj, zabio je Španjolcima šest golova i za njega nisu imali lijeka.

- Bio je moćan u napadu, ali isto tako je oduševio u obrani - rekao nam je Božidar Jović, jedan od najboljih pivota u povijesti hrvatske rukometne reprezentacije.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gledao je Božo utakmice u Münchenu, a jučer je stigao i u Köln. Bodrit će “kauboje” do kraja, nada se sve do finala u Danskoj.

- Za mene Musina partija protiv Španjolske i njegove igra na Svjetskom prvenstvu nisu nikakvo iznenađenje. On je godinama elita na poziciji pivota. Drago mi je da to sad svi shvaćaju. On je igrač koji jednako dobro može igrati i u napadu i u obrani, a to je ono što je trenerima najvažnije - rekao je Božo, koji je veliki optimist i vjeruje kako Hrvatska može napraviti velike stvari.

Baš kao što je velike stvari na ovom Svjetskom prvenstvu napravio naš dva metra visoki pivot iz Mostara. Od 2015. godine Musa igra za Magdeburg, prije toga je igrao za Kielce, Gorenje Velenje, Izviđač, Medveščak. Prije 11 dana je proslavio 33 rođendan, s Hrvatskom je osvojio europsko srebro u Austriji 2010. i srebro 2012. Sad ide po svjetsko zlato.