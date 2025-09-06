Obavijesti

Sport

Komentari 0
POSJETILI SMO IH U KAMPU PLUS+

Hrvatska ima i reprezentaciju dijaspore! 'U HNS-u inzistiramo da dečki nauče hrvatski jezik'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Hrvatska ima i reprezentaciju dijaspore! 'U HNS-u inzistiramo da dečki nauče hrvatski jezik'
Osijek: Utakmica reprezentacije U-15 dijaspore i NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nemojte da vas iznenadi ako za nekoliko godina komentatori budu izgovarali prezimena Reichenbach, Fischer, Kösler ili Štrbac, Špago, Šipura, Večković, Vrtarić, mladića koji se razvijaju akademijama Bayerna, Leverkusena, Miamija...

Komm her! Jetzt, jetzt! Genau, bravo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
PROMIJENIO JE KLUB

FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji je otišao u Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025