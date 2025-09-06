Nemojte da vas iznenadi ako za nekoliko godina komentatori budu izgovarali prezimena Reichenbach, Fischer, Kösler ili Štrbac, Špago, Šipura, Večković, Vrtarić, mladića koji se razvijaju akademijama Bayerna, Leverkusena, Miamija...
POSJETILI SMO IH U KAMPU PLUS+
Hrvatska ima i reprezentaciju dijaspore! 'U HNS-u inzistiramo da dečki nauče hrvatski jezik'
Čitanje članka: 3 min
Komm her! Jetzt, jetzt! Genau, bravo!
