Hrvatska ima kadetskog prvaka u karateu! Sjajni Viktor Kvesić pokorio je Svjetsko prvenstvo

Hrvatska ima zlato na kadetskom SP-u u karateu! Mladi karataš iz Širokog Brijega Viktor Kvesić osvojio je naslov svjetskog prvaka u kadetskoj konkurenciji do 70 kilograma na Svjetskom prvenstvu u poljskom Bielsku-Białi.

Kvesić je do najvećeg uspjeha dosad stigao pobjedom u finalu protiv Uzbekistanca Shohjahona Atakhanova, kojeg je svladao rezultatom 1-0. Posebno impresivno zvuči podatak da mu je ovo bilo prvo Svjetsko prvenstvo u karijeri, a odmah se popeo na sam vrh.

Put do zlata najavio je dominantnim nastupima u ranijim fazama natjecanja. Prva četiri suparnika svladao je rezultatima 6:0, 3:0, 4:1 i 6:0, a potom je u polufinalu bio bolji od Egipćanina Khairyja Amera s uvjerljivih 4:1.

U završnoj borbi čekao ga je Atakhanov, no ni posljednja prepreka nije zaustavila mladog hrvatskog predstavnika na putu do svjetske krune. Kvesić je ujedno najmlađi brat proslavljenih hrvatskih karataša Ivana i Anđela Kvesića. Njegov rezultat još je jedna potvrda velikog potencijala.