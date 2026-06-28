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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
KAKO SU IGRALI? PLUS+

Hrvatska ispunila primarni cilj: Vlašić kao (ne)očekivani junak, Luka konačno u pravom izdanju!

Piše iz Philadelphije: Hrvoje Tironi,

HRVATSKA - GANA 2-1 Petar Sučić bio je naš najvažniji adut u prvih 45 minuta, sjajno je zabio, ali dojam je kako mora igrati 'niže', u srcu vezne linije. Modrić nas je oduševio defenzivnim reakcijama...

Hrvatska se još ne predaje. "Vatreni" su u posljednjoj utakmici skupine svladali Ganu s 2-1, golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića stigli u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Primarni cilj je ispunjen, a Hrvatska sad postaje opasna, budite sigurni kako nas sada svi suparnici žele izbjeći. A kakav su posao naši nogometaši odradili u Philadelphiji?

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