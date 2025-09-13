Pravo je čudo da smo domaćini SP-a pored nacija kojima je hrvanje nacionalni sport. Hrvači su među najspremnijijm sportašima, a još čekamo olimpijsku broncu za Hukleka, kaže trener hrvačke reprezentacije Anton Đok
Hrvatska je blizu hrvačke elite: 'Za ovo Svjetsko prvenstvo smo trenirali po planinama u Gruziji'
Hrvatska će od danas pa do 21. rujna biti domaćin Svjetskog prvenstva u hrvanju. Zagrebačka Arena ugostit će hrvače iz više od 100 zemalja, a naše će boje braniti ukupno 18 natjecatelja. Tu će se boriti 17 hrvača podijeljenih u dvije kategorije (grčko-rimski i slobodni stil), te jedna hrvačica, perspektivna Veronika Vilk.
