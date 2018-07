Hrvatska je dobila europsku prvakinju u tajlandskom boksu

Hrvatska ima prvakinju Europe u tajlandskom boksu, 19-godišnja Splićanka Lucija Bilobrk u Pragu je u finalu, u kategoriji do 75 kg, deklasirala Slovenku Bojanu Šebenik, viceprvakinju svijeta.

- Bio je to sjajan meč, Luce je briljirala, bila je nevjerojatna. A ima tek 19 godina, ovo joj je prva seniorska godina - kaže trener Marko Žaja.

Foto: Marko Snidaric

Lucija je jedva je dolazila do riječi.

- Presretna sam, zbog ovakvih stvari se trenira. Onaj osjećaj kada ti sudac podigne ruku i označi da si pobjednik, prvak Europe, jednostavno je neponovljiv - rekla je Luce odmah nakon meča.

Brončanim odličjem okitio se Muhamet Deskaj, bio je odličan u kategoriji do 63,5 kilograma, a na prvenstvu Europe još su nastupili junior Mario Cvitković (do 71 kg), te u seniorskoj konkurenciji Filipa Merćep (do 60 kg), Marija Bodač (do 63,5 kg) i Finko Barišić (do 71 kg).

- Svih šest naših boraca (pet ih je iz splitskog kluba Pit Bull, nap.a.) ostavilo je srce u ringu, to je ono što nas raduje - rekao je Žaja.

Iznimno zadovoljan odrađenim poslom hrvatskih boraca u Pragu bio je novi predsjednik saveza Mario Franić.

- Ovo je još samo jedna potvrda da imamo odlične borce, da se zbog njih isplati uložiti rad i trud, osigurati im uvjete za razvoj. Sretan sam što na početku mog mandata Hrvatska ima prvaka Europe - kaže Franić.