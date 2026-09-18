Hrvatska se ubacila u utrku za Euro 2034. godine u rukometu! Čak 11 saveza želi domaćinstvo, a odluka će pasti iduće godine u Ljubljani
Hrvatska bi mogla biti domaćin rukometnog Eura 2034. godine!
Jedanaest nacionalnih saveza iskazalo je interes za domaćinstvo Europskog prvenstva za rukometaše 2034. godine, nakon što je u srijedu istekao rok za podnošenje pisama namjere Europskoj rukometnoj federaciji (EHF), a među njima je i Hrvatski rukometni savez.
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Uz Hrvatsku, interes za domaćinstvo muškog europskog prvenstva iskazali su Austrija, Slovenija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švedska i Turska. Odluka o domaćinu bit će donesena iduće godine u Ljubljani.
Među zainteresiranima su rukometni savezi Farskih Otoka i Luksemburga, od kojih nijedan dosad nije bio domaćin europskog prvenstva niti njegova dijela. Luksemburg je također jedan od četiri saveza koji su podnijeli pismo namjere i za muško i za žensko europsko prvenstvo 2034. godine, a ostali su Danska, Nizozemska i Švedska.
Muško prvenstvo na rasporedu je od 10. do 29. siječnja 2034., dok je žensko prvenstvo predviđeno za razdoblje od 28. studenoga do 17. prosinca 2034. godine. Glavni tajnik EHF-a Martin Hausleitner izrazio je zadovoljstvo velikim interesom za domaćinstvo kontinentalnog prvenstva.
- Veliki interes koji su naši nacionalni savezi pokazali za Euro 2034. potvrđuje trajnu privlačnost našeg glavnog natjecanja reprezentacija, koje potiče promociju i razvoj rukometa diljem Europe. U EHF-u smo ponosni što interes dolazi ne samo od saveza s dugom i bogatom tradicijom domaćinstva, već i od saveza Farskih Otoka i Luksemburga, koji dosad nisu bili domaćini europskog prvenstva, rekao je Hausleitner.
Sukladno rasporedu kandidacijskog postupka, spomenuti savezi imaju rok do 1. ožujka 2027. za podnošenje službenih kandidatura.Uslijedit će evaluacija kandidatura, a o domaćinima europskih prvenstava 2034. godine odlučit će Kongres EHF-a u Ljubljani 18. rujna 2027.
žene 2026. – Poljska, Rumunjska, Češka, Slovačka, Turska;
muškarci 2028. – Španjolska, Portugal, Švicarska;
žensko prvenstvo 2028. – Norveška, Danska, Švedska;
muško prvenstvo 2030. – Češka, Poljska, Danska;
žensko prvenstvo 2030. – Francuska, Belgija;
muško prvenstvo 2032. – Njemačka, Francuska;
žensko prvenstvo 2032. – Njemačka, Danska, Poljska.
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