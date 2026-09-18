Hrvatska bi mogla biti domaćin rukometnog Eura 2034. godine!

Jedanaest nacionalnih saveza iskazalo je interes za domaćinstvo Europskog prvenstva za rukometaše 2034. godine, nakon što je u srijedu istekao rok za podnošenje pisama namjere Europskoj rukometnoj federaciji (EHF), a među njima je i Hrvatski rukometni savez.

Pokretanje videa... 03:34 Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Uz Hrvatsku, interes za domaćinstvo muškog europskog prvenstva iskazali su Austrija, Slovenija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švedska i Turska. Odluka o domaćinu bit će donesena iduće godine u Ljubljani.

Među zainteresiranima su rukometni savezi Farskih Otoka i Luksemburga, od kojih nijedan dosad nije bio domaćin europskog prvenstva niti njegova dijela. Luksemburg je također jedan od četiri saveza koji su podnijeli pismo namjere i za muško i za žensko europsko prvenstvo 2034. godine, a ostali su Danska, Nizozemska i Švedska.

Muško prvenstvo na rasporedu je od 10. do 29. siječnja 2034., dok je žensko prvenstvo predviđeno za razdoblje od 28. studenoga do 17. prosinca 2034. godine. Glavni tajnik EHF-a Martin Hausleitner izrazio je zadovoljstvo velikim interesom za domaćinstvo kontinentalnog prvenstva.

Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Veliki interes koji su naši nacionalni savezi pokazali za Euro 2034. potvrđuje trajnu privlačnost našeg glavnog natjecanja reprezentacija, koje potiče promociju i razvoj rukometa diljem Europe. U EHF-u smo ponosni što interes dolazi ne samo od saveza s dugom i bogatom tradicijom domaćinstva, već i od saveza Farskih Otoka i Luksemburga, koji dosad nisu bili domaćini europskog prvenstva, rekao je Hausleitner.

Sukladno rasporedu kandidacijskog postupka, spomenuti savezi imaju rok do 1. ožujka 2027. za podnošenje službenih kandidatura.Uslijedit će evaluacija kandidatura, a o domaćinima europskih prvenstava 2034. godine odlučit će Kongres EHF-a u Ljubljani 18. rujna 2027.