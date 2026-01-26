Obavijesti

Hrvatska je najviša momčad u Europi sa šest dvometraša! Cindrić ima brojke kao Modrić

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Unatoč visinskoj dominaciji, u obrambenoj statistici blokada, primjerice, to ne osjetimo jer smo imali jedan jedini blok u uvodne četiri utakmice (!), a nije baš da smo momčad koja ne skače

Brzina danas u rukometu diktira gotovo sve. Tko ju je usavršio u kombinaciji s tehnikom i snagom, taj dominira, što najbolje vidimo u danskom slučaju ili u slučaju Magdeburga, klupskog prvaka Europe, koji juri na islandski pogon. Međutim, ima i dalje nešto u fizičkim gabaritima, kako bi rekao Veselin Vujović, "na kilo i na metar".

