Hrvatska je nogometna sila! Perišić 19. Hrvat u finalu LP-a

<p><strong>Ivan Perišić </strong>je prolaskom<strong> Bayerna</strong> u finale ovogodišnjeg izdanja<strong> Lige prvaka</strong> postao 19. hrvatski nogometaš koji je sa svojim klubom dospio na korak do osvajanja elitnog europskog klupskog natjecanja.</p><p>U nedjelju, 23. kolovoza, kad će Bayern igrati protiv <strong>Paris Saint-Germaina</strong> za naslov europskog prvaka, Perišić imati priliku postati 11. hrvatski nogometaš koji je s klubom stigao na krov Europe.</p><p>To je uspjelo čak četiri puta hrvatskom rekorderu Luki Modriću s Real Madridom (2014., 2016., 2017., 2018.). Tri puta, također s Realom, do trofeja je stigao Mateo Kovačić (2016., 2017., 2018.), a dvaput je to uspjelo Dariju Šimiću s Milanom (2003. i 2007.). Po jednom su u momčadi europskog prvaka bili Alen Bokšić s Olympique Marseilleom (1993.), Zvonimir Boban s Milanom (1994.), Davor Šuker s Real Madridom (1998.), Igor Bišćan s Liverpoolom (2005.), Mario Mandžukić s Bayernom (2013.), Ivan Rakitić s Barcelonom (2015.) i Dejan Lovren s Liverpoolom (2019.).</p><p>Uz to, Hrvatska od 2013. godine ima osvajača Lige prvaka, a od 2012. godine finalista. Hrvatsku čast će ovaj put u finalu braniti Ivan Perišić koji će se boriti i za nastavak blistave hrvatske tradicije.</p><p><strong>Hrvatski nogometaši u finalima Lige prvaka od neovisnosti (velika slova - igrači koji su osvojili)</strong></p><p>1993. ALEN BOKŠIĆ (Olympique Marseille)<br/> 1994. ZVONIMIR BOBAN (Milan)<br/> 1995. Zvonimir Boban (Milan)<br/> 1997. Alen Bokšić (Juventus)<br/> 1998. DAVOR ŠUKER (Real Madrid)<br/> 2002. Boris Živković, Marko Babić, Jurica Vranješ (Bayer Leverkusen)<br/> 2003. DARIO ŠIMIĆ (Milan), Igor Tudor (Juventus)<br/> 2004. Dado Pršo (Monaco)<br/> 2005. IGOR BIŠĆAN (Liverpool), Dario Šimić (Milan)<br/> 2007. DARIO ŠIMIĆ (Milan)<br/> 2010. Ivica Olić, Danijel Pranjić (Bayern)<br/> 2012. Ivica Olić, Danijel Pranjić (Bayern)<br/> 2013. MARIO MANDŽUKIĆ (Bayern)<br/> 2014. LUKA MODRIĆ (Real Madrid)<br/> 2015. IVAN RAKITIĆ (Barcelona)<br/> 2016. LUKA MODRIĆ, MATEO KOVAČIĆ (Real Madrid)<br/> 2017. LUKA MODRIĆ, MATEO KOVAČIĆ (Real Madrid), Mario Mandžukić, Marko Pjaca (Juventus)<br/> 2018. LUKA MODRIĆ, MATEO KOVAČIĆ (Real Madrid), Dejan Lovren (Liverpool)<br/> 2019. DEJAN LOVREN (Liverpool)<br/> 2020. Ivan Perišić (Bayern) ?</p>