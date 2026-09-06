Dubrovnik je dobio prve 4x4 vaterpolske prvake, a Hrvatska se okitila broncom i MVP titulom za Roka Pelicarića. Srbi su u duelu za treće mejsto pali bez gola
Hrvatska je osvojila broncu u vaterpolu 4x4! U dvoboju za medalju bili smo bolji od Srbije
Spušten je zastor na prvo Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 koje je održano u Dubrovniku. Hrvatska ga završava s brončanom medaljom u muškoj konkurenciji, petim mjestom ženske reprezentacije, dok je Roko Pelicarić proglašen najkorisnijim igračem (MVP) turnira.
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Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo svladali Srbiju s 3-0 u setovima i osvojili brončanu medalju. Izabranici Paula Obradovića od početka su kontrolirali susret, a Srbija niti jednom nije uspjela doći do vodstva.
U strijelce su se upisali svi hrvatski igrači, Ivan Vukojević postigao je četiri pogotka, Roko Pelicarić dva, a Toni Bušić, Nardo Dragaš, Filip Kržić i Hrvoje Zvono po jedan. Odličnu utakmicu na vratima odigrao je i Antonio Vukojević.
Bronca iz Dubrovnika ujedno je četvrta medalja hrvatskih muških reprezentacija ovog ljeta, nakon zlata U16 reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu, U18 reprezentacije na SP-u u Rio Maioru te U20 reprezentacije na Europskom prvenstvu u Varni. Sjajan hrvatski turnir zaokružilo je priznanje Roku Pelicariću, koji je proglašen MVP-jem prvog Svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4.
Hrvatske vaterpolistice prvenstvo su završile pobjedom protiv reprezentacije s kojom su ga i otvorile. Nakon 3-0 prvog dana, Hrvatska je ponovno bila bolja od Turske, ovoga puta 3-1 (3-1, 4-3, 2-3, 4-2), te osvojila 5. mjesto. Najefikasnija je bila Neli Janković sa šest pogodaka, Ria Glas, Nika Alamat i Alka Lulić postigle su po dva, a Karla Popović jedan. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojili su Sjedinjene Američke Države u ženskoj te Španjolska u muškoj konkurenciji.
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