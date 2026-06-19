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POROZNA OBRANA

Hrvatska je po četvrti put primila četiri ili više golova na velikim natjecanjima

Piše HINA,
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Hrvatska je po četvrti put primila četiri ili više golova na velikim natjecanjima
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Foto: Hannah McKay

Najviše golova na velikim natjecanjima hrvatska reprezentacija je primila od Španjolske, čak pet u porazu (3-5) u osmini finala EURO-a 2020

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Hrvatska nogometna reprezentacija je na svjetskim i europskim prvenstvima do sada odigrala ukupno 56 utakmica i samo četri puta je primila četiri ili više pogodaka u jednoj utakmici.

Na svjetskim prvenstvima "Vatreni" su do sada odigrali 31 utakmicu, a na europskim smotrama 25.

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Najviše golova na velikim natjecanjima hrvatska reprezentacija je primila od Španjolske, čak pet u porazu (3-5) u osmini finala EURO-a 2020. Međutim, ta je utakmica otišla u produžetke.

Od utakmica igranih 90 minuta Hrvatska je tri puta primili četiri gola, pri čemu dva puta od Engleza.

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Foto: Kai Pfaffenbach

U srijedu u Dallasu u 2-4 porazu u 1. kolu skupine L, a identičnim rezultatom "Gordi Albion" je slavio i u skupini na EP-u 2004. u Portugalu.

Četiri gola zabili su nam i Francuzi na moskovskom Lužnikiju u finalu SP-a 2018. I ta je utakmica završila 4-2.

Izbornik Zlatko Dalić je tijekom priprema više puta istaknuo kako će ključ igre "Vatrenih" na World Cupu biti obrana. Nažalost, na otvaranju turnira primili smo četiri gola.

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"Morali smo biti kvalitetniji i bolji u obrani, a primili smo četiri pogotka pa je sve palo u vodu. Pali smo u disciplini, koncentraciji i odgovornosti. Problem nije u sustavu. Gol se mora braniti životom, kao što je Kane to napravio na kraju utakmice," kazao je Dalić dan nakon utakmice.

Još pet puta hrvatska vrsta je primila tri gola. Na svjetskim prvenstvima od Argentine u polufinalu 2022. (0-3), te od Meksika (1-3) i Brazila (1-3) u skupini 2014. godine, te na europskim prvenstvima od Španjolske (0-3) prije dvije godine i Portugala (0-3) 1996.

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