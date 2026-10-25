HRVATSKA JE PRVAK SVIJETA Hrvatski školarci osvojili turnir u Kini, u finalu pala Gvineja

Veliki uspjeh Hrvatske školske nogometne reprezentacije na svjetskoj nogometnoj pozornici! U finalu koje se igra u Kini, Hrvatska je u dramatičnoj završnici pobijedila reprezentaciju Gvineje (4-1).

Hrvatsku su na turniru predstavljali učenici Druge gimnazije Varaždin, a nakon što je u polufinalu pala Turska, slijedilo je još jedno veliko slavlje. Međutim, nije moglo bez drame, o pobjedniku se odlučivalo nakon raspucavanja penala gdje je briljirao golman David Cigula koji je obranio čak tri penala.

- Dečki, ostvarili ste ono o čemu se sanja! Pokazali ste srce, karakter, zajedništvo i nevjerojatnu borbenost! Iz Varaždina na vrh svijeta! Ponosni smo do neba na naše učenike, trenere i cijelu reprezentaciju - stoji u Instagram objavi Druge gimnazije Varaždin.

Hrvatsku predstavlja 19 mladih nogometaša, od kojih je 14 učenika Druge gimnazije Varaždin, trojica Elektrostrojarske škole Varaždin te po jedan učenik Srednje škole Novi Marof i Prve privatne gimnazije Varaždin, a redom je čine igrači: David Cigula, Rok Hudek, Jan Marić, Mate Tkalčec, David Grahovac-Fedešin, Fran Suhodolčan, David Krobot, Ivano Vidić, Roko Valentak, Niko Gašparić, Ivan Babok, Josip Ereš, Leo Habek, Lovro Mikulčić, Dani Pintarić, Teo Benko, Matej Vugrin, Stjepan Habek i Ivan Posavec.