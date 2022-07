Hrvatska je sad uz Meksiko i Iran, Bogdanovićev zadnji ples

Koliko god nam to bilo teško priznati, poraz hrvatskih košarkaša od Slovenije nije debakl. Štoviše, ta bi pobjeda bila veće iznenađenje nego one uoči Rija protiv Italije i Grčke. OK, o načinu na koji su izgubili i razlici možemo raspravljati, ali slovenska je košarkaška reprezentacija danas za hrvatsku - Dream Team.

Počevši od ponajboljeg igrača svijeta Luke Dončića, koji je u NBA ligi klasa iznad Bogdanovića i Zupca, preko (iznad)prosječnih euroligaških igrača, kakav je u Hrvatskoj jedino Hezonja, do bolje i ujedinačenije momčadi. Slovenija je europski prvak, Slovenija je peta reprezentacija svijeta po Fibinom renkingu, ispred su samo SAD, Španjolska, Australija i Francuska, a iza i Srbija i Litva i Grčka, Italija...

Hrvatska? Eto nas na 21. mjestu, iza Češke, Poljske, Venezuele, Portorika i Dominikanske Republike, a odmah do nas su Nigerija, Iran i Meksiko. Gledajući Europu, Hrvatska je 13. Naš nedjeljni suparnik Finska je 35. na Fibinoj listi, ali i prva na tablici kvalifikacijske skupine s omjerom 4-1. Tu družinu Bogdanović, Hezonja i društvo moraju slomiti u Rijeci da bi ušli u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. A tamo se bodovi iz prvoga kruga prenose, što nam jako umanjuje šanse da budemo među 12 europskih selekcija koje će u Japan, Filipine i Indoneziju.

I tako bi Hrvatska mogla propustiti još jedan SP. Što bi značila rupa od minimalno 13 godina bez svjetske smotre! Te 2014. u Španjolskoj naši su u skupini pobijedili Filipine, Argentinu i Portoriko, a izgubili od Senegala i Grčke pa u osmini finala od Francuske 69-64. Bojan Bogdanović bio je drugi strijelac SP-a s 21,2 koša po utakmici (Portorikanac Barea imao je 22) i lako je moguće da mu je to bio zadnji SP u karijeri. Babi su 33 godine, a nakon ovoga za koji se sada bori, idući SP je 2027.

Izbornici su se mijenjali kao na traci, svi su naši najbolji treneri pokušali, nisu reprezentaciju odbili Repeša, Spahija, Perasović, Petrović, Joke Vranković, Anzulović, Mršić, Mulaomerović, šansu je dobio i Skelin, ali nikako do onoga što Babo priziva godinama: uspjeh s Hrvatskom.

Da, lako je moguće da mu je rujanski Eurobasket zadnja šansa. Iako, nakon -28 u Stožicama, Hrvatskoj su bliže pretkvalifikacije za idući EP (znate ono, gdje se Island, Portugal, Britanija, Luksemburg, Kosovo, Cipar, Albanija, Danska, Austrija... bore da uopće uđu u kvalifikacije) nego medalja. Eto, tu je hrvatska košarka.

