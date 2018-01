Hrvatska je 'živa', trebaju nam tri razlike protiv Francuske...

Nada još živi. Hrvatski rukometaši iduća će četiri dana sanjati polufinale Europskog prvenstva. Utakmica odluke igra se u srijedu od 20.30 sati protiv Francuske. Kalkulacija je puno, ali krenimo redom.

Hrvatska će proći u polufinale ako u posljednjem kolu dobije Francusku tri razlike. Dalje idemo i s pobjedom od dva razlike ako zabijemo najmanje 22 gola "tricolorima". U ova dva slučaja ne bismo ovisili o rezultatima drugih utakmica.

U srijedu trebamo navijati za Norvešku protiv Švedske. Šveđani će u posljednje kolo vjerojatno ući sa šest bodova jer se očekuje da u ponedjeljak lagano dobiju Bjelorusiju. Francuska bi srijedu trebala dočekati s osam bodova jer su svjetski prvaci praktički već upisali bodove protiv Srbije.

Ako Norvežani dobiju Švedsku, onda će se s njima izjednačiti na šest bodova. Toliko sad imamo i mi. U tom bi nam slučaju protiv Francuske za polufinale bio dovoljan i bod. "Tricolori" bi polufinale mogli osigurati i prije te utakmice s nama.

Mi svakako igramo posljednju utakmicu u skupini i znamo što nam je činiti. Valjda će nam se neke stvari i poklopiti. Neka Norvežani dobiju Šveđane i da onda možemo biti mirniji prije utakmice s Francuskom. Neće biti lako "loviti" razliku protiv Francuza. Zato bi bilo bolje da nam se prije srijede i 20.30 sati i poklope neki rezultati.

Postoje i dvije varijante da Hrvatska prođe i uz poraz protiv Francuske, no one su zaista malo vjerojatne. Po njoj bi Švedska trebala izgubiti i od Norveške i od Bjelorusije. Prema drugoj, Švedska smije pobijediti Bjelorusiju, no onda bi morala izgubiti od Norveške s točno četiri gola razlike, ali pritom ne smiju zabiti više od 34 gola. Tada bi se zatvorio krug od tri momčadi s po šest bodova u kojoj bi Hrvatska imala najbolji omjer.

A još uvijek možemo i do prvog mjesta u skupini pobijedimo li Francuze sa šest golova razlike neovisno o ishodu utakmice Norveška - Švedska. Ako Švedska, pak, ne pobijedi Norvešku, nama je za prvo mjesto u skupini dovoljna bilo kakva pobjeda nad Francuskom. Sve je još uvijek, dakle, otvoreno...

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.