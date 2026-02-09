Hrvatska među elitom: IHF je objavio jakosne skupine za ždrijeb Svjetskog prvenstva

Smirili su se dojmovi nakon Europskog rukometnog prvenstva. Hrvatski rukometaši osvojili su odličje drugu godinu u nizu, a u Švedskoj i Danskoj bili su brončani nakon pobjede nad Islandom i poraza od Njemačke u polufinalu. Do novog velikog natjecanja ostalo je 11 mjeseci, kada će Njemačka biti domaćin Svjetskog prvenstva (13.-31. siječnja 2027.) u kojem će Hrvatska braniti srebro.

Ždrijeb će se održati 10. lipnja, a već je poznato 19 od 32 sudionika, među kojima je i Hrvatska. Danas, u ponedjeljak, objavljene su jakosne skupine za ždrijeb, a Hrvatska se nalazi u prvom šeširu. Jasno, popis sudionika bit će poznat tek za nekoliko mjeseci, nakon raspleta prvenstva Sjeverne Amerike i Kariba i europskih kvalifikacija. Dvije reprezentacije dobit će pozivnice.

Na SP-u će sudjelovati 32 reprezentacije koje će biti raspoređene u osam skupina po četiri, a prve tri iz svake skupine proći će u drugu fazu natjecanja.

Jakosne skupine

- Prva jakosna skupina: Danska, Njemačka, HRVATSKA, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina

- Druga jakosna skupina: Francuska/Češka, Finska ili Crna Gora/Slovenija, Norveška/Turska ili Rumunjska, Srbija ili Litva/Mađarska, Španjolska/Gruzija ili Izrael, Švicarska/Italija, BiH ili Kosovo/Farski Otoci, Ukrajina ili Slovačka/Sjeverna Makedonija

- Treća jakosna skupina: Nizozemska/Grčka ili Belgija, Austrija/Poljska ili Latvija, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortski Otoci, Čile, predstavnik Sjeverne Amerike

- Četvrta jakosna skupina: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, pozivnica 1, pozivnica