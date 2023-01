Hrvatska na koračić od prvog mjesta: Ćorić i Vekić uvjerljivi

Mješovita teniska reprezentacija Hrvatske nakon prvog dana odlučujućeg dvoboja za prvo mjesto u skupini F United Cupa vodi protiv Francuske sa 2-0 zahvaljujući pobjedama u dva seta, Donne Vekić nad Alize Cornet i Borne Ćorića protiv Arthura Rinderknecha.

U prvom dvoboju dana Vekić (WTA - 67.) je pobijedila Cornet (WTA - 36.) sa 6-4, 6-3 nakon jednog sata i 54 minute igre, a jednu minutu manje trebao je Ćorić (ATP - 26.) za slavlje 7-6 (1), 7-6 (2) protiv Rinderknecha (ATP - 44.).

Ćorić je u prvom gemu meča došao do prednosti 'breaka' koju je bez problema održavao do vodstva 5-3. U prva četiri gema kad je bio na servisu, Borna je izgubio svega jedan poen. No, kad je trebao zaključiti prvi set, promašio je dva relativno lagana forhenda i time otvorio priliku Rinderknechu, koju je ovaj i iskoristio.

Foto: JON NAZCA/REUTERS

Francuz je nizom od tri osvojena gema poveo sa 6-5. Ćorić je bez izgubljenog poena držao servis za 6-6, a onda je u 'tie-breaku' odigrao bez pogreške i suparniku prepustio svega jedan poen.

U drugom setu do osmog gema nije bilo prilika za 'break'. Prvi je mogućnost za oduzimanje servisa imao Ćorić, ali je Rinderknech dobro pripremio izlazak na mrežu i lakoćom završio poen. Tako je i drugi set odlučen u 'tie-breaku', a ponovljen je scenarij iz prvog. Borna je još jednom odigrao bez pogreške, a Rinderknech je uspio osvojiti jedan poen više pa je nakon jednog sata i 53 minute borbe Ćorić slavio sa 7-6 (1), 7-6 (2).

U utorak, kada program započinje u 8.30 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu, prema aktualnim nominacijama trebale bi se sučeliti Petra Martić i četvrta tenisačica svijeta Caroline Garcia, a nakon njih Borna Gojo (ATP - 144.) i Adrian Mannarino (ATP - 46.).

U slučaju da rezultat bude 2-2 o pobjedi bi odlučivala igra mješovitih parova za koju je Iva Majoli nominirala Donnu Vekić i Bornu Ćorića, a za Francusku su prijavljeni Caroline Garcia i Edouard Roger-Vasselin.

Pobjednik dvoboja Hrvatske i Francuske će u srijedu i četvrtak, u "gradskom finalu" igrati protiv najbolje reprezentacije iz skupine A u kojoj po jednu pobjedu imaju Grčka (1-0) i Bugarska (1-1), ali samo Grčka ili Belgija (0-1) mogu osvojiti prvo mjesto. Nakon prvog dana dvoboja protiv Belgije rezultat je 1-1. Belgiji su za osvajanje prvog mjesta potrebne sve tri pobjede u mečevima koji će biti odigrani u utorak, dok je Grčkoj i jedna dovoljna za plasman u "gradsko finale".

Najčitaniji članci