Petković na čekanju, Benfica mu je ulaznica za Vatrene...

Ah, ta, minutaža. Glavna je to briga Zlatka Dalića uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine. Tin Jedvaj, Milan Badelj, Filip Bradarić, Marko Rog, Marko Pjaca... Sve su to igrači koji muku muče s minutažom u klubovima, a protiv Azerbajdžana zbog Uefine kazne nema niti Dejana Lovrena.

Lovre Kalinić oporavlja se od potresa mozga, u posljednje dvije utakmice Aston Ville bio je na klupi, pa je i to dodatna briga za Dalića. Ako ga nešto može radovati, onda je to forma naših napadača. Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Ante Rebić igraju u dobroj formi. Kao napadače je za ove dvije utakmice Dalić pozvao i Brekala, Vlašića i Pjacu. Sve su to slični ili gotovo isti tipovi igrača. Čak i Kramarić u Hoffenheimu ne igra u vrhu napada. Dakle, od šest napadačkih opcija, Dalić nema klasičnog centarfora.

- Da, nemamo igrača tipa Brune Petkovića u momčadi - rekao je izbornik, koji je napadaču Dinama dao pretpoziv za ove dvije utakmice.

Bruno u nekim stvarima podsjeća na Marija Mandžukića, koji je godinama bio naša prva špica. Jasno je kako će Petković ako ovako nastavi biti budućnost "kockastih".

- Sigurno da je odličan osjećaj biti u krugu reprezentacije, pretpoziv je samo dodatni motiv - rekao je kratko Petković, koji je svjestan kako bi ga utakmice protiv Benfice mogli uvesti u kandidate za utakmice 21. ožujka i 24. ožujka, u Zagrebu, odnosno u Budimpešti.

Posebno će ga Dalić promatrati u tim utakmicama protiv portugalskog velikana. Petković je svojim sjajnim partijama možda već zaslužio i da dobije poziv za te utakmice, ali ako ga ne dobije sad, idući put u to nema sumnje.

Luka Modrić navodno je nagovarao Darija Srnu na povratak u reprezentaciju, ali Dalić nije bio za tu opciju. On želi razvijati mlađe snage. Izbornik kaže da ima nekoliko varijanti za desni bok. Najrealnije je da tu poziciju zauzme Jedvaj, stoperi će protiv Azerbajžana biti Vida i Ćaleta-Car. Leovac, Barišić ili Milić će biti lijevo i to je vjerojatno najveća dvojba. Rakitić, Modrić i Brozović su sigurni u vezi, Rebić i Perišić na krilima, a Kramarić vjerojatno u vrhu napada. Iako Livaković brani u sjajnoj formi, a Kalinić je završio na klupi, teško da Dalić sad sprema promjenu na golu.

Mogući sastav za Arezbajdžan: Kalinić, Jedvaj, Vida, Ćaleta-Car, Barišić (Leovac), Brozović, Rakitić, Modrić, Rebić, Perišić, Kramarić