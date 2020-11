- Pravi sportski duh i fair-play su vrijednosti\u00a0koje meni osobno jako puno zna\u010de isto kao i klubu za koji igram. Pokazati sportski duh i fair-play su \u017eivotne vrijednosti, koje su \u010desto va\u017enije i od same pobjede.

Hrvatska odbojkašica napravila fair-play potez koji je oduševio sve: 'To vrijedi više od pobjede'

<p>Koliko ste puta učinili neki fair-play potez? Pa, ne baš tako rijetko, je 'l? A koliko ste puta pokazali stopostotno sportsko ponašanje u trenucima kada vaše priznanje sudačkog previda ujedno znači i vaš poraz?</p><p>Mlada odbojkašica <strong>Umaga Ema Stikić</strong> (16) učinila je baš to, na nedavnom kadetskom prvenstvu Hrvatske u dvoboju protiv Rijeke priznala je da je usred jednog krucijalnog poena dirala mrežu, što suci nisu vidjeli. Epilog? Njen Umag izgubio je utakmicu, a Riječanke se plasirale u polufinale.</p><p>- Kada se prisjetim situacije, prije svega bih se htjela zahvaliti svojim suigračicama i treneru što su me podržali na fair-playu iako je to u tom trenutku mogao biti pobjednički poen za nas. Tijekom cijele utakmice igrao se poen za poenom, a u odlučujućem petom setu dogodila se situacija u kojoj sam ja reagirala kako sam mislila da je ispravno iako je to značilo poraz za moju ekipu - rekla je mlada Ema.</p><p>- Pravi sportski duh i fair-play su vrijednosti koje meni osobno jako puno znače isto kao i klubu za koji igram. Pokazati sportski duh i fair-play su životne vrijednosti, koje su često važnije i od same pobjede.</p><p>Hrvatski odbojkaški savez za ovaj potez uručio joj je dres hrvatske reprezentacije te pismo zahvale.</p><p>- Poštena igra je nepisano pravilo i vrlina koja u sebi sadrži pravu bit sporta. Svakim sportskim natjecanjem postajemo bolji, ali preduvjet za to je pridržavanje pravila i poštivanje protivnika. Ema je svojim postupkom podsjetila sve na važnost poštenja na sportskim borilištima te pokazala kako nije sve u pobjeđivanju. Vjerujemo kako će Emin primjer slijediti i brojni drugi sportašice i sportaši - poručili su iz HOS-a.</p><p>I još jednom: bravo, Ema!</p>