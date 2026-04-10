Hrvatska pobijedila Dansku i osigurala ostanak u skupini 1

Hrvatska ženska teniska reprezentacija osigurala je opstanak u Euro-afričkoj skupini 1 Billie Jean King kupa, pobijedivši u petak reprezentaciju Danske s 2-0 na turniru u portuglaskom Oeirasu na zemljanoj podlozi.

U prvoj fazi natjecanja Hrvatska je osvojila treće mjesto u grupi A, što je izabranice Marina Bradarića odvelo u meč za opstanak protiv zadnje ekipe iz grupe D, na kojem je završila Danska.

Petra Marčinko i Antonia Ružić su opravdale ulogu favortkinja u dvoboju s oslabljenom danskom reprezentacijom ostvarivši pobjede u pojedinačnim mečevima, tako da nije bilo potrebe za odigravanjem dvoboja parova. Marčinko (WTA - 77.) je sa 7-5, 6-1 bila bolja od vršnjakinje, 20-godišnje Rebecce Munk Mortensen (WTA - 681.), dok je 23-godišnja Antonia Ružić pobijedila 21-godišnju Johanne Christine Svendsen sa 7-5, 6-4.