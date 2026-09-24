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INCIDENT U BARANJI

Hrvatska policija uhitila igrača usred utakmice! Veličao Ratka Mladića, evo što je uslijedilo

Piše 24sata,
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Hrvatska policija uhitila igrača usred utakmice! Veličao Ratka Mladića, evo što je uslijedilo
Foto: Facebook
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Drama u Baranji: nogometaša uhitili usred utakmice zbog objave o Ratku Mladiću, pa ga sud kaznio i protjerao iz Hrvatske

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Nesvakidašnja scena odigrala se na nogometnom terenu u Baranji, u općini Jagodnjak, gdje su srpskog nogometaša uhitili tijekom utakmice. Riječ je o 37-godišnjem B. J. iz Sombora, koji nastupa za niželigaški klub "Jovan Lazić" iz Bolmana, a priveden je zbog jedne objave na društvenim mrežama u kojoj je veličao osuđenog ratnog zločinca.

Prema podacima Dokumentacijsko-informacijskog centra Veritas, razlog uhićenja bila je objava na Facebooku od 4. rujna. Nogometaš je na svom profilu kao "story" podijelio fotografiju ratnog zločinca Ratka Mladića. Iako objava nije imala prateći tekst i bila je vidljiva samo 24 sata, pokrenula je brzu reakciju hrvatskih nadležnih tijela.

Igrač nema hrvatsko državljanstvo, a proteklih osam godina redovito je putovao na treninge i utakmice iz Srbije. Problemi su počeli 13. rujna kada je pri pokušaju prelaska granice dobio jednodnevnu zabranu ulaska u državu. Granična policija tada ga je izričito upozorila da pripazi što objavljuje na društvenim mrežama.

Ekspresna presuda i izgon iz države

Tjedan dana kasnije, u nedjelju 20. rujna, nogometaš je u Hrvatsku ušao preko Mađarske kako bi odigrao utakmicu za svoj klub protiv momčadi HNK Bilje (1-0) u Drugoj županijskoj ligi Beli Manastir. Ušao je u igru u 28. minuti, ali je na početku drugog poluvremena već bio izvan terena. Policija je stigla na mali stadion i uhitila ga dok je sjedio na klupi za rezervne igrače, pred suigračima i publikom.

Odmah sljedećeg dana, Općinski sud u Osijeku proglasio ga je krivim za prekršaj remećenja javnog reda i mira. Jedini dokaz na suđenju bila je upravo sačuvana sporna fotografija s Facebooka. Sudac mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1500 eura. Obitelji su ostavili rok od dva sata da uplati navedeni iznos uz prijetnju zadržavanjem u zatvoru.

Nakon vrlo brze reakcije njegove uže obitelji i uplate izrečene kazne, sud ga je pustio na slobodu. Policija mu je odmah potom uručila službeno rješenje o strogom protjerivanju i zabrani ulaska u Europsku uniju na tri mjeseca. Iste te večeri brzo se vratio u Sombor i neće tako sporo opet u Lijepu Našu.

uz korištenje AI-ja

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